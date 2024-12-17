台南新化崩溝溪護岸啟動應急改善 趕明年汛期前完成

台南新化崩溝溪護岸應急改善工程，將於明年1月底前完成。（台南市政府提供）

2024/12/17 13:50

〔記者劉婉君／台南報導〕因應極端化氣候，提升台南市新化區域排水防洪標準，新化區崩溝溪排水護岸（2K+010至2K+140）改善應急工程，已於5月中旬啟動，目前工程進度超前，將趕在明年汛期前完工。

新化崩溝溪排水為烏鬼厝溪排水支流，屬於虎頭溪排水系統，排水集水區範圍涵蓋新化區台20線及國道8號交會處周邊，排水護岸現況多為未整治土坡，且渠寬亦有束縮情形，豪大雨期間常因護岸坡腳受沖刷，導致邊坡崩塌，影響排洪能力，恐造成河道溢淹情形。

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護岸改善應急工程獲經濟部水利署補助2700萬元，依崩溝溪排水規劃渠寬新建直立式護岸，長度136公尺，高度約6.5公尺，以銜接上、下游既設護岸。該工程今年完成設計發包作業，於5月15日開工，目前施工廠商正積極努力趕工中，預計明年1月底前完工，完工後河道寬度可由現況最窄處約10m，拓寬至15m，將可改善5公頃積淹水面積，保護人口約達1000人，有效提升崩溝溪排水通洪效率。

台南市長黃偉哲今（17）日前往視察工程進度，強調會請經濟部水利署第六河川分署協助加強新化及南科地區的防洪力道，中央與地方攜手合作，發揮最大的防汛效能。

台南新化崩溝溪護岸應急改善工程，將於明年1月底前完成，市長黃偉哲（右4）等人前往視察。（台南市政府提供）

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