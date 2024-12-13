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    急凍送暖 官田、下營關懷獨老送禦寒物資

    下營區長李宗翰（中）今天下午偕同社區關懷志工趁著低溫來襲前，送物資及保暖風衣給社區獨居老人。（公所提供）

    下營區長李宗翰（中）今天下午偕同社區關懷志工趁著低溫來襲前，送物資及保暖風衣給社區獨居老人。（公所提供）

    2024/12/13 23:36

    〔記者楊金城／台南報導〕冷氣團要來了，台南啟動低溫關懷機制暖心專案，官田區公所、下營區公所今天（13日）展開寒冬送暖關懷轄區獨居長者加強訪視，贈送防寒物資，讓長輩足感心。

    官田區長洪聰發說，市長黃偉哲非常重視社會福利對老人服務與照顧，因應這波低溫急降，加強關懷獨老，公所針對轄內獨居長者，交付台南市民政局製發的長者安心守護緊急通聯小卡。

    洪聰發帶隊，分頭與二鎮里長陳麒麟、渡拔里長賴聰禮、大崎里長陳延海關懷訪視低收入戶獨居長者，致贈棉被、口罩、暖暖包、泡麵等禦寒物資，及時送暖，叮嚀長者使用瓦斯熱水器及電暖器具時，應注意室內通風及用電安全，防範一氧化碳中毒，外出則穿著顏色鮮明衣物，騎腳踏車應加裝車燈及穿戴反光裝置提高警示。

    下營區公所同步啟動「暖心專案」，區長李宗翰今天下午偕同社區關懷志工趁著低溫來襲前，送物資及保暖風衣給社區獨居老人及弱勢族群，並勸導他們儘快換上保暖風衣，讓長輩溫暖在心頭。

    下營公所職員也對獨居老人及弱勢戶逐户打電話提醒長輩注意保暖、關懷需幫助事項。

    李宗翰說，氣象署預估這波冷氣團影響最劇烈時間在明晚（14日）到週日清晨，呼籲民眾多多關懷身邊、里鄰長者，一有需要協助就通報公所。

    下營公所職員對獨居老人及弱勢戶逐户打電話提醒長輩注意保暖、關懷需幫助事項。（公所提供）

    下營公所職員對獨居老人及弱勢戶逐户打電話提醒長輩注意保暖、關懷需幫助事項。（公所提供）

    官田區長洪聰發（左二）帶隊訪視關懷長者，送上禦寒物資。（公所提供）

    官田區長洪聰發（左二）帶隊訪視關懷長者，送上禦寒物資。（公所提供）

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