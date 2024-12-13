台南「鯤鯓安居」社宅2028完工 永康「宜居成功」春節前後招租

「鯤鯓安居」建築模擬圖。（台南市府提供）

2024/12/13 22:42

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主持「鯤鯓安居」社宅動土 賴清德：2032年全國百萬戶社宅

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國第100處社會住宅南區「鯤鯓安居」今（13日）開工動土，預定2028年完工。台南市長黃偉哲陪同總統賴清德，以及內政部長劉世芳、國土管理署長吳欣修、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群出席典禮，共同祈求工程進行順利。

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南市都發局表示，「鯤鯓安居」位於南區濱海路與清水路交會處，案經由盤點公有閒置土地，經中央評估選定為社宅，市府協助辦理都市計畫變更。全案預計2028年完工，將提供665戶社宅。另，南市政府自行興辦社會住宅，永康區「宜居成功」也接近完工，預計在明年農曆年前後正式公告招租資訊。

國家住都中心指出，「鯤鯓安居」為中央興辦社會住宅第100案，總工程經費38億5580萬元，由中央全額投資興建。目前南市與中央累計興辦1萬2031戶，而中央預計至年底推動社宅可達9944戶，其中有11處已經動土，包含今日的「鯤鯓安居」，以及戶數最多的安南區「和順安居」1703戶。

總統賴清德表示，為讓在社會上努力耕耘的人獲得支持，政府持續推動居住正義，如現今積極推動的「百萬租屋家庭支持計畫」，目的就是要減輕民眾居住負擔，照顧國人居住需求。賴清德強調，政府有信心也有能力加速落實社會住宅政策，讓年輕人可以安心打拚，不用再擔心住的問題。

市長黃偉哲表示，感謝中央以及所有參與團隊的努力，讓年輕朋友能以低於一般市場行情的租金租到理想居所，市府同時亦透過社會住宅公辦都更的方式活化公有土地，並與民間投資者採公私協力完成公共建設，節省公帑。黃偉哲強調，社會住宅是解決民眾居住問題的重要政策之一，未來市府將配合中央穩健推動、逐步增加南市住宅資源。

「鯤鯓安居」基地位置示意圖。（國家住都中心提供）

台南市長黃偉哲（右）陪同總統賴清德（左）共同主持動土典禮。 （記者洪瑞琴攝）

台南市社會住宅分布藍圖，將興辦12031戶。（國家住都中心提供）

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