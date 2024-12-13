12強效應跟進陳傑憲 台南改車「隊長套餐」詢問多

李君華改車已有20年經驗，藝人小馬、楊祐寧、12強台灣隊長陳傑憲都是他的顧客。（記者劉婉君攝）

2024/12/13 17:42

〔記者劉婉君／台南報導〕世界12強棒球賽台灣隊奪冠感動全國民眾，「台灣隊長」陳傑憲的一舉一動也受到許多民眾關注，台南仁德的改車業者李君華說，11月下旬以來，每天都有人詢問「隊長套餐」，改車詢問度突破去年同期的3倍以上。

李君華經營的台南仁德JT車庫舊址，2022年底遭遇大火，損失約2000萬元，去年在新址重新營運。李君華說，與陳傑憲於舊址時即曾接觸，花費近1個半月的時間，完成陳傑憲的黑色Suzuki Jimny改裝，包括使用台灣本土品牌避震器、加強煞車系統及復古輪框、水箱罩等，使車輛更安全及穩定。

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李君華說，陳傑憲試車後表示，「老婆和兒子終於不會罵我了。」也曾貼心對當時還在重建車庫的他主動關懷「有需要幫忙的可以跟我說。」讓他相當感動。

12強棒球賽開打後，台灣隊的表現感動許多國人，李君華表示，從超級循環賽開始，每天都有人詢問「隊長套餐」，想要跟進陳傑憲，讓愛車更穩定及安全。

2019年起，李君華即投入公益活動，不定期到台南、嘉義、高雄等偏鄉及育幼院贈送物資，或是於小年夜到火車站發送愛心紅包給街友，獲得許多車友一同響應，歷經火災之後，他深感自己受到許多貴人相助，才能在短時間之內面對挫折重新站起來，更加強公益的決心，今年與社團法人世界和平會合作，投入「偏鄉圓夢」服務，他說，「要把這份感恩的心與重振的力量傳遞下去。」

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