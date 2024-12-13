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    出奇招！台南北區辦撿菸蒂競賽 1週撿出超過30萬根

    台南市北區區公所舉辦撿菸蒂競賽活動，17個里別1週竟撿出63.2公斤的菸蒂，約30萬958根！ （台南市北區區公所提供）

    台南市北區區公所舉辦撿菸蒂競賽活動，17個里別1週竟撿出63.2公斤的菸蒂，約30萬958根！ （台南市北區區公所提供）

    2024/12/13 17:24

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市北區區公所舉辦為期1週的「減菸淨環境．攜手撿菸趣」撿菸蒂競賽活動，17個里別竟撿出63.2公斤菸蒂，約30萬958根！

    北區區公所今天舉辦「減菸淨環境．攜手撿菸趣」競賽成果發表暨頒獎，本次共計有17里報名參賽，為期1週，由仁愛里榮獲第1名，共撿拾12.6公斤菸蒂，第2至5名分別為北華里、元美里、文成里及長勝里，北區區長潘寶淑親自授獎，感謝各里對環境保護的辛勤付出。

    響應環境部今年推動「減菸蒂．淨環境」政策，北區區公所先於12月6日攜手國立台南二中師生，辦理減菸淨環境誓師活動，透過宣示及實際行動來落實宣導菸蒂不落地觀念，提升民眾對環境永續的意識。

    潘寶淑說，公所本次更採創新作為，透過各里自由報名競賽，動員環保志工撿拾菸蒂，讓更多夥伴參與撿菸蒂行列，將減菸的理念融入生活中，讓北區成為更舒適、更宜居的乾淨城市。這次總計撿拾63.2公斤菸蒂，約為30萬958根，成效顯著。

    本次參賽即拿下第1名的仁愛里里長郭宜緁說，撿菸蒂過程中，才發現菸蒂造成的環境髒亂有多嚴重，不論是街道巷弄或水溝縫隙中，都可發現大量的菸蒂汙染，現在也會用行動呼籲民眾菸蒂勿亂丟，大家共同維護市容，讓居住環境更美好。文成里里長蘇來椿說，這次的活動後，現在只要看到地上有菸蒂，沒撿乾淨，反而覺得怪怪的。

    潘寶淑說，菸蒂不僅影響市容整潔，還含有多種有害物質，危害環境之餘，更影響所及生態系統，同時威脅人體健康。本次撿菸競賽希望喚起民眾的公德心，將菸蒂確實丟入垃圾桶，不隨意亂丟菸蒂，環境整潔需要大家共同努力，透過舉手之勞即可為環境保護盡一份心力。

    台南市北區17個里1週撿出63.2公斤的菸蒂，約30萬958根！ （台南市北區區公所提供）

    台南市北區17個里1週撿出63.2公斤的菸蒂，約30萬958根！ （台南市北區區公所提供）

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