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    獨家》巴頭、摔上床！家長爆知名機構虐童非首犯 南市教育局啟動調查

    某知名連鎖教育機構台南分校傳出疑似虐童，且被爆出上半年同樣因對幼兒不當對待之行為而受罰。（記者王姝琇攝）

    某知名連鎖教育機構台南分校傳出疑似虐童，且被爆出上半年同樣因對幼兒不當對待之行為而受罰。（記者王姝琇攝）

    2024/12/13 17:31

    〔記者王姝琇／台南報導〕某知名連鎖教育機構傳出疑似虐童！林姓家長向本報爆料，該所幼兒園教保員對2歲幼童打頭、粗暴扔摔上床，且並非第1次爆出虐童，也曾被開罰，此次又至少有3名幼童受害。教育局獲報即啟動調查，將依情節輕重對教保員及機構開罰；該名教保員已遭開除。

    遭爆料的該所幼兒園今年3月才剛發生過對幼兒不當對待被裁罰6萬元，更對教保員開出30萬元罰緩；事隔半年多又再爆出虐童！林姓家長說，小孩今年入園讀幼幼班，11日突接獲通知，經教育局人員解釋並看監視影像，才得知小孩在學校被老師「巴頭」，還被用力摔上床已決定要提告。

    林姓家長提及事發經過，是因另1名幼童回家告訴父母「老師巴頭」，那位家長起初以為是自己的孩子被老師動粗，要求檢視園方監視器，但園方不肯，家長索性向市府通報，經市府人員調閱監視器後才發現，「被巴頭」的是其他幼童，而且還不只1個，且從監視畫面看來，「巴頭」已經是該名教保員對幼童粗暴對待的慣性行為；若不是這名幼童回家告訴父母，恐無法揭發這起事件。

    林姓家長說，監視器畫面顯示，教保員對小孩打頭，還用力摔上床，小孩反應明顯受到驚嚇，看到畫面當下真的很氣憤；這些幼童都僅有2歲；他說，小孩身上並沒有明顯傷痕，但對於上學表現得很排斥，情緒也不是太好，但沒有想過小孩是因在校被老師粗暴對待，才導致行為表現異常。

    家長說，自己的小孩是班上年齡最小的，不懂表達；班上另1名幼童則是看到其他小朋友被打，心生恐懼才告訴父母。已決定要提告，小孩現在也準備要轉至其他學校，希望儘快安撫小孩情緒。

    據悉，這所幼兒園近年開業招生，全國連鎖教育機構收費不算便宜，但已不是第1次被爆出有幼童被不當管教，甚至粗暴對待，也曾針對行為人開出30萬元罰緩，更諷刺的是，教育機構對面就是警察局；對此次事件，園方已開除該名施暴的教保員，教育局並對幼童進行關懷。

    市府教育局回應表示，確實有接獲通報，已調閱監視器釐清事件始末，也啟動調查，並通知相關學童家長並進行關懷，將視調查結果，依情節輕重對教保員及機構開罰。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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