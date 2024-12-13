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    台南食農遊學地圖最終站 走入田間摃胡麻

    台南市安定區南興國小與善化區善化國小學童一起體驗「摃」胡麻，認識在地產業。（記者劉婉君攝）

    台南市安定區南興國小與善化區善化國小學童一起體驗「摃」胡麻，認識在地產業。（記者劉婉君攝）

    2024/12/13 17:02

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市食農遊學地圖今年校際交流最終站，今（13）日抵達安定區，由南興國小及善化國小學童一起走入田間「摃（台語，用棍、棒等用力打、撞或敲）」胡麻，體驗農民的辛勞與收穫的喜悅，也認識在地胡麻產業。

    台南為全台芝麻最大產區，善化及安定區都是主要產區之一，善化國小師生在南興國小師生的陪同下，先參觀麻油工廠，再到安定區農民王佑通的田裡，體驗摃胡麻及過篩，最後再以麻油煎椪餅，完整瞭解從田間到餐桌的食農過程。

    教育局長鄭新輝也到場與師生一起體驗，他說，南興國小位處胡麻產地，透過食農教育的推動及跨區、跨校的資源共享，讓學童從小體驗及認知台南在地豐富的家鄉特產，培養學生生活應用與健康安全的飲食習慣。

    南興國小校長黃莉雯表示，「香濃味美話芝麻」食農教育體驗營活動，讓學生學習豐富的食農知識、激發對傳統飲食文化的興趣。

    鄭新輝指出，今年度校際與親子食農教育體驗活動，總計已有22校辦理44場次，反應及回饋相當熱烈，期待未來有更多的學校與親師生共同參與，讓「食農遊學地圖」越來越擴大，內容更加豐富。

    台南市安定區南興國小與善化區善化國小學童一起體驗「摃」胡麻，認識在地產業。（記者劉婉君攝）

    台南市安定區南興國小與善化區善化國小學童一起體驗「摃」胡麻，認識在地產業。（記者劉婉君攝）

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