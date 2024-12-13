主持「鯤鯓安居」社宅動土 賴清德：2032年全國百萬戶社宅

總統賴清德（左4）、市長黃偉哲（左5）共同主持動土典禮。（記者洪瑞琴攝）

2024/12/13 16:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕總統賴清德今（13）日主持「鯤鯓安居」社會住宅動土典禮，他致詞表示，2032年將達成全國百萬戶社宅目標。鯤鯓安居工程未來將興建665戶，預計2028年完工，總工程經費38億5580萬元，由中央全額投資興建。

賴清德表示，以前這裡是沙洲地「像一隻大魚」，所以叫鯤鯓，選擇在這裡新建社宅，除了延續歷史，也希望讓南區在地子弟或其他人回台南家鄉共同奮鬥建設台南。

請繼續往下閱讀...

賴清德提到今年世界12強棒球賽台灣隊原本不被看好，結果獲得冠軍，顯見大家努力的結果，國家也應該扮演強力後盾，擴大投資國家建設，讓大家可以安居樂業，實現居住正義。他上任後繼續推動只租不賣、租金合理的社宅政策，包括前總統蔡英文推動戶數，不論直接興辦或包租代管，分別達到25萬戶共50萬戶，再加上租金補貼50萬戶，目標2032年合計100萬戶。

「鯤鯓安居」位於南市南區濱海路及清水路交叉口，距安平產業園區車行5分鐘，20分鐘內可至台南市中心，或國道1號、台鐵保安站、高鐵台南站、台南航空站等交通樞紐。周圍近鹽埕市場、黃昏市場、金華公有零售市場及黃金海岸等，生活機能充足。

「鯤鯓安居」規劃興建3棟地上13至14層、地下3層建築物，共665戶社宅單元，預計2028年竣工。此外，也規劃設置托嬰中心、輔具服務據點，提升在地照顧服務。

國家住都中心董事長花敬群表示，「鯤鯓」原指台江內海外型似鯨魚背部的沙洲，因此「鯤鯓安居」的建築設計呼應地景及文化特色，以大魚及波浪的意象呈現。在建材的選擇上，也特別採用較耐鹽的卜特蘭二型水泥及防鏽等級較高的窗框，因應沿海強風及高鹽度的環境。

花敬群表示，中央預計至年底於台南推動社會住宅可達9944戶，其中有11處已經動土，而今日的「鯤鯓安居」是中央建的第100處別具意義。

中央預計至今年底於全國推動205處社會住宅興辦，合計有6萬7692戶居住單元，遍布台灣本島19縣市，以及澎湖、金門等離島地區；連江縣的社會住宅也已在規劃。

「鯤鯓安居」動土典禮，包括內政部長劉世芳、台南市長黃偉哲等各方貴賓出席，祈求工程順利進行。（16:39更新）（17:09更新）

總統賴清德（左）與台南市長黃偉哲（右）共同主持動土典禮。（記者洪瑞琴攝）

南市南區「鯤鯓安居」社會住宅模擬圖。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法