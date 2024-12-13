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    「世界最高的耶誕樹」 他拍下耶誕樹星雲

    周銀王透過長時間曝光，成功捕捉到「耶誕樹星雲」，耶誕樹上還有可愛的星星裝飾。（周銀王提供）

    周銀王透過長時間曝光，成功捕捉到「耶誕樹星雲」，耶誕樹上還有可愛的星星裝飾。（周銀王提供）

    2024/12/13 16:18

    〔記者蔡文居／台南報導〕耶誕節的腳步近了，台南市天文協會榮譽理事長周銀王日前赴塔塔加拍攝「耶誕樹星雲」，透過長時間曝光，成功捕捉到「耶誕樹星雲」，耶誕樹上還有星星裝飾，網友無不大讚「無敵美」，稱它是世界最高的耶誕樹。

    周銀王說，編號NGC2264的天體，形狀類似耶誕樹，只有冬季才出現，被稱為「耶誕樹星雲」，位於麒麟座旁邊，也就是在獵戶星座附近。獵戶星座是冬季星空相當醒目的星座，很容易觀察，一般人也比較熟悉。受限於光害和霾害，「耶誕樹星雲」在平地根本無從觀察，必須到高山，而且要天氣晴朗等條件配合才拍得到。

    周銀王說，「耶誕樹星雲」肉眼看不到，他透過天文望遠鏡來拍攝，長時間曝光下，再經後製處理，才呈現圖中的耶誕樹樣貌。耶誕節快到了，以此圖應景一下，祝大家耶誕快樂。

    除了「耶誕樹星雲」，今、明兩天也是雙子座流星雨的觀賞期。周銀王說，雙子座流星雨今年極大期落於14日上午9點26分，預估極大期的天頂流星每小時（ZHR）150顆， 最佳的觀測時間是13日晚上到14日清晨。但受大月光影響，可觀測的流星數量會大大的減少。

    周銀王說，根據日本的預估，14日凌晨2點是這次流星雨的最高峰，在郊區每小時約可見17顆流星，14日晚上的流星量就變少了，想一窺流星雨，13日晚上就要出門，但氣溫低，出門觀星務必備妥禦寒衣物。

    去年的雙子座流星雨，1小時可看到100多顆流星；照片經後製處理。（周銀王提供）

    去年的雙子座流星雨，1小時可看到100多顆流星；照片經後製處理。（周銀王提供）

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