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    南一中培養「台灣之光」 蘇姿丰父親蘇春槐獲傑出校友談教育

    蘇姿丰父親蘇春槐專程返台出席台南一中第16屆「校友傑出成就獎」頒獎典禮。（記者洪瑞琴攝）

    蘇姿丰父親蘇春槐專程返台出席台南一中第16屆「校友傑出成就獎」頒獎典禮。（記者洪瑞琴攝）

    2024/12/12 22:57

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南一中今（12）日舉行第16屆「校友傑出成就獎」頒獎典禮，「AI科技天后」超微（AMD）董事長蘇姿丰的父親蘇春槐專程返台領獎。對於女兒最近獲選美國《時代》雜誌為2024年最佳執行長（CEO），蘇春槐受訪提到「塔木德經」的教育哲學觀，也證明女孩一樣可以領導科技產業，改變世界未來。

    蘇春槐說，猶太經典「塔木德經」（Talmud）其中的哲學思想深深影響其教育觀，因為早年他在紐約市政府工作，發現很多優秀人才幾乎都是猶太人，因此有機會接觸「塔木德經」，可以去做很好的教育準備，女孩子跟男孩子都是一樣的發展，不應該受到限制，蘇姿丰的成長過程深受哲學思考訓練。

    蘇春槐說，社會傳統思維限制我們教育觀念，然而「女孩子為什麼不能夠領導整個產業？」科技產業提早布局才能創造未來，創造台灣未來的進步。蘇姿丰的傳奇歷程得過很多獎，這次上《時代》雜誌，被認同影響最大的並不是因為賺錢多少，而是整個從無到有，她領導團隊的發明可以改變世界，為全球所有重要科技發展帶來正面能量。

    台南一中說，蘇春槐現任中華民國僑務委員會僑務委員，以數據分析專業協助市政，長年幫助台灣推動外交及僑務工作，赴美深耕50年，仍心繫台灣，教養有成，女兒蘇姿丰追隨父親尋根溯源，投資台南，是台南之光、台灣之光。

    據了解，美國《時代》雜誌選出台裔董事長暨執行長超微（AMD）蘇姿丰博士為2024年最佳執行長（CEO），作為AI時代代表性人物的成就，也顯示超微是晶片行業的全球力量。

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