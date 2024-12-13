台南爆紅單之亂！逾2千張重複開民眾抓狂 市警局說明補救

南市議會國民黨團指出，交通罰單重複開逾2千張，接獲許多民眾陳情抱怨。（記者洪瑞琴攝）

2024/12/13 08:14

首次上稿 12-12 21:56

更新時間 12-13 08:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市發生交通紅單重複寄送事件，估計約2000多張紅單重複開，民眾繳了罰款，12月又接到同樣的紅單。南市議會國民黨團12日表示，接獲許多民眾抱怨很抓狂，要求相關單位釐清外包廠商和中華郵政的歸屬責任，並設立專線和窗口，直接解決「紅單之亂」。

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南市警察局交通警察大隊表示，今年9月份委外郵寄舉發單案件，因部分案件未有郵寄送達成功電子訊息且未收受郵局實體退件，故於12月5日起陸續進行第2次投遞，但是其中有民眾已於第1次投遞即已收件並繳納完畢，造成民眾困擾及不便。

交通警察大隊表示，為避免類似案件再次發生，已要求日後除一律改以「郵件查詢單」方式，行文郵局查詢郵件投遞情形逐案管制，亦會向監理系統實施覆核追蹤紅單結案情形，並加強郵件寄送的異常稽核，以避免產生第2次郵寄寄送困擾。

南市警察局指出，這次有重複收到紅單的民眾，若已有繳納紅單，毋須再次繳納，不會重複招罰，亦毋須申訴，如對繳納情形有疑義者，可向交通警察大隊執法組窗口聯繫，會安排專人向民眾說明及處理。

國民黨團表示，這幾天接民眾陳情電話接到手軟，民眾怨9月份接到紅單，已乖乖繳了罰款，誰知12月又接到同樣的紅單，有民眾還以為碰到詐騙案件，進行了解，才發現已有2000多張紅單重複寄送，重複收到紅單民眾已經超不爽，裁決中心還要求這些民眾提出申訴，已經繳了罰款，錯又不在他們，為何還要由他們主動來申訴？

國民黨團指出，台南市平均1個月會開出近7萬張的紅單，因為紅單數量龐大，所以3年前蔡育輝和蔡淑惠議員，就支持交通大隊編列1200萬預算，給交委外廠商來處理紅單案件寄送事宜，這次問題應該是出在，交通大隊委外廠商和中華郵政公司，在送達的確認環節，監督責任歸屬應確立。

南市議會國民黨團指出，交通罰單重複開逾2千張，接獲許多民眾陳情抱怨。（記者洪瑞琴攝）

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