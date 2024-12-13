為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南爆紅單之亂！逾2千張重複開民眾抓狂 市警局說明補救

    南市議會國民黨團指出，交通罰單重複開逾2千張，接獲許多民眾陳情抱怨。（記者洪瑞琴攝）

    南市議會國民黨團指出，交通罰單重複開逾2千張，接獲許多民眾陳情抱怨。（記者洪瑞琴攝）

    2024/12/13 08:14

    首次上稿 12-12 21:56
    更新時間 12-13 08:14

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市發生交通紅單重複寄送事件，估計約2000多張紅單重複開，民眾繳了罰款，12月又接到同樣的紅單。南市議會國民黨團12日表示，接獲許多民眾抱怨很抓狂，要求相關單位釐清外包廠商和中華郵政的歸屬責任，並設立專線和窗口，直接解決「紅單之亂」。

    南市警察局交通警察大隊表示，今年9月份委外郵寄舉發單案件，因部分案件未有郵寄送達成功電子訊息且未收受郵局實體退件，故於12月5日起陸續進行第2次投遞，但是其中有民眾已於第1次投遞即已收件並繳納完畢，造成民眾困擾及不便。

    交通警察大隊表示，為避免類似案件再次發生，已要求日後除一律改以「郵件查詢單」方式，行文郵局查詢郵件投遞情形逐案管制，亦會向監理系統實施覆核追蹤紅單結案情形，並加強郵件寄送的異常稽核，以避免產生第2次郵寄寄送困擾。

    南市警察局指出，這次有重複收到紅單的民眾，若已有繳納紅單，毋須再次繳納，不會重複招罰，亦毋須申訴，如對繳納情形有疑義者，可向交通警察大隊執法組窗口聯繫，會安排專人向民眾說明及處理。

    國民黨團表示，這幾天接民眾陳情電話接到手軟，民眾怨9月份接到紅單，已乖乖繳了罰款，誰知12月又接到同樣的紅單，有民眾還以為碰到詐騙案件，進行了解，才發現已有2000多張紅單重複寄送，重複收到紅單民眾已經超不爽，裁決中心還要求這些民眾提出申訴，已經繳了罰款，錯又不在他們，為何還要由他們主動來申訴？

    國民黨團指出，台南市平均1個月會開出近7萬張的紅單，因為紅單數量龐大，所以3年前蔡育輝和蔡淑惠議員，就支持交通大隊編列1200萬預算，給交委外廠商來處理紅單案件寄送事宜，這次問題應該是出在，交通大隊委外廠商和中華郵政公司，在送達的確認環節，監督責任歸屬應確立。

    南市議會國民黨團指出，交通罰單重複開逾2千張，接獲許多民眾陳情抱怨。（記者洪瑞琴攝）

    南市議會國民黨團指出，交通罰單重複開逾2千張，接獲許多民眾陳情抱怨。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播