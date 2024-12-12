台南玉井香莢蘭進入採收期 設計師「南漂」成香草職人

台南玉井香莢蘭開始採收。（記者劉婉君攝）

2024/12/12 20:01

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市玉井區香莢蘭進入採收期，設計師尤建驊「南漂」，從桃園落腳台南，成為香草職人，不僅栽種，也投入相關產品開發，提升香莢蘭的附加價值。

尤建驊為了一圓田園夢，在玉井買地經營馥悅農場，8年前開始以網室方式栽種香莢蘭，他的香草園內，不僅草生栽培，還種有肉桂、蕨類等植物，培育出具有層次且不同於進口的香氣。

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香莢蘭於每年3至9月開花，12月開始採收，今年受到氣候影響，約減產1至2成，不過，尤建驊種出來的果莢，飽滿豐碩，品質佳。

尤建驊表示，香莢蘭從開花授粉到送到顧客手上，要歷經1年半，為了控制產量及品質，他將開花的時間調控在1個月內並完成人工授粉，採收後還要經過清洗、殺青、醱酵到熟成。

一般熟知的香草，主要運用在烘焙和冰淇淋，尤建驊也投入其他應用的研究，希望可以讓香莢蘭的應用更廣泛，以增加農民的收益，同時也輔導其他想要栽種的農民，希望發展成為台南的高經濟作物。

尤建驊「南漂」到台南玉井栽種香莢蘭，種出來的果莢飽滿豐碩。（記者劉婉君攝）

尤建驊的香草園採草生栽培。（記者劉婉君攝）

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