老爺行旅限定快閃旅宿 送奇美博物館「耶誕週末」門票

台南老爺行旅推出快閃專案「奇美爺誕 華麗盛宴」，入住專案房型就送奇美博物館限量耶誕週末門票。（圖：奇美博物館、老爺行旅提供）

2024/12/12 19:15

〔記者王俊忠／台南報導〕奇美博物館年度盛事「耶誕週末」將於12月14日、21日連續兩個週末登場，為迎接旅客來台南歡度耶誕節，老爺行旅推出快閃專案「奇美爺誕 華麗盛宴」，12月22日之前以甘情尚好專案入住家庭4人房或光影4人房，只要5900元起，每房加贈奇美博物館耶誕週末門票2張，讓你擁有獨一無二的台南耶誕回憶。

奇美博物館連續7年舉辦耶誕週末，今年主題「奇美珍藏．華麗盛宴」，限定12月14日、15日及12月21日、22日等4天，涵蓋館內及戶外園區，每天14:00至22:00開放參觀，13米高耶誕樹每天17:30至22:00點燈，再搭配「耶誕燈光秀」展現夜晚的夢幻景致。

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老爺行旅為了歡迎旅客來體驗台南最大的耶誕活動盛事，推出快閃專案「奇美爺誕 華麗盛宴」，在12月22日之前以甘情尚好專案訂家庭客房或光影客房，含早餐5900元起，每房加贈奇美博物館耶誕週末門票兩張，可於4天活動期間任選1天參加，限量門票送完為止。專案價格另需加10%服務費，飯店保留隨時修正、暫停、終止或解釋本活動的最終權利（包括但不限於更換活動、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），並以飯店官方網站公告為準。

耶誕週末在音樂與表演方面，今年創下新紀錄安排110場節目，首度推出歐式水景庭園的DJ派對、奇美博物館大廳帶來西洋劍展演等精彩演出。匯集超過百家攤位，提供熱紅酒、肉桂捲、馬卡龍等歐式耶誕點心。

「豪華耶誕大餐」主打異國風味與精緻美食，入住台南老爺行旅位於優質的南紡購物中心內，周邊有文章牛肉湯、大東夜市、大益夜市等，適合闔家或好友、閨蜜來個2天1夜耶誕之旅！專案數量有限，歡迎預訂，訂房專線06-236-6168；專案詳情請上官網查詢。

台南老爺行旅推出快閃專案「奇美爺誕 華麗盛宴」，入住專案房型就送奇美博物館限量耶誕週末門票。（圖：老爺行旅提供）

台南老爺行旅推出快閃專案「奇美爺誕 華麗盛宴」，入住專案房型就送奇美博物館限量耶誕週末活動門票。（圖：奇美博物館、老爺行旅提供）

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