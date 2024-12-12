南一中傑出校友頒獎 賴清德恩師韓良誠、蘇姿丰之父蘇春槐出席

AMD董事長蘇姿丰之父蘇春槐（左2）獲南一中第16屆傑出校友，前立法院長王金平（左1）、南一中校長廖財固共同頒獎（右1）。（記者洪瑞琴攝）

2024/12/12 18:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南一中於今（12日）迎接103週年校慶，並舉行第16屆「校友傑出成就獎」頒獎典禮，包括AMD董事長蘇姿丰之父蘇春槐、總統賴清德恩師韓良誠等13位校友皆出席領獎。亦是南一中傑出校友、前立法院長王金平，以及南市立委林俊憲等位校友師生，亦與會見證榮耀。

年逾9旬最資深得獎者韓良誠醫師代表致詞，他表示，台南一中校訓「誠慧健毅美」，就是「全人教育」精神的體現，這也是南一中最可貴的資產，希望學弟妹好好珍惜。讀書很重要沒錯，但是一個完整的人不是只有讀書，關懷人群與承擔社會責任更重要。

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王金平也以南一中校訓「公誠勤樸」勉勵學弟，領悟實踐其真諦意義，一生受用，凡事堅持精神就能成就傑出；他並贈送「新意象派」大師陳錦芳畫作「王金平院長功勳貢獻珍相」給學校典藏。

值得一提的是，典禮進行中傳來好消息，一年級新生羅子堯獲得2024年國際國中科學奧林匹亞競賽金牌。此外，荷蘭聲樂家馬丁．賀肯斯帶來精彩表演，以渾厚的歌聲感動人心。

得獎傑出校友包括，華騰科技創辦人王榮騰、台灣高鐵總經理鄭光遠、台灣大學校長陳文章、海洋大學校長許泰文、馬偕醫院總院長張文瀚、台灣首廟天壇副董事長卓永崇、詩人胡其德校友（筆名胡爾泰）、總統府資政韓良誠醫師（韓內兒科負責人）、中國醫藥大學副校長薛博仁、東台精機董事長嚴瑞雄、玉山金控董事長黃男州、交通部常務次長林國顯、僑務委員蘇春槐，在各領域卓越貢獻。

南一中校長廖財固表示，該獎1995年開辦，至本屆共選出176位傑出校友，成為南一中歷史傳承與榮耀的象徵。傑出校友廣布於各個領域，不只個人表現傑出，更關懷社會人群，實踐校歌「愛吾國，愛吾民」的精神，也持續為世界開拓嶄新紀元。

韓良誠醫師（中）獲得第16屆南一中傑出校友，前立法院長王金平（左）、校長廖財固共同頒獎。（記者洪瑞琴攝）

台南一中今日迎接103週年校慶，並舉行第16屆「校友傑出成就獎」頒獎典禮。（記者洪瑞琴攝）

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