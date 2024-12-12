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    台南在經濟部市集名攤評核摘星1056顆 市府頒發獎勵金

    經濟發展局在萬國通路創意觀光工廠舉辦頒獎典禮，也歡迎各界來台南旅遊，享受美食。（記者吳俊鋒攝）

    經濟發展局在萬國通路創意觀光工廠舉辦頒獎典禮，也歡迎各界來台南旅遊，享受美食。（記者吳俊鋒攝）

    2024/12/12 10:30

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕經濟部優良市集暨樂活名攤的評核被譽為「菜市場金馬獎」，台南今年共摘下1056顆星，歷來最多，而深受歡迎的花園夜市，也蟬聯5星的殊榮，市府頒發獎金，鼓勵業者提升服務環境的努力。

    市府經濟發展局在萬國通路創意觀光工廠舉行「樂活市集星光1000頒獎典禮」，今年除了花園夜市再度蟬聯5星市集之外，包含西門淺草青春新天地、崇義黃昏市場、西港市場、下營市場，以及武聖夜市等都新入選4星市集。

    出席頒獎典禮的市長黃偉哲，感謝經濟部商業發展署、工商輔導中心等對肯定與輔導，還有各市場自治會的配合，讓台南在菜市場金馬獎中大放異彩。

    黃偉哲強調，市府會持續輔導、鼓勵更多市集與攤商加入改造，提供消費者更優質的逛街、購物體驗；他也提醒，今年的「台南購物節」，公有零售市場都加入了登錄抽獎的行列，歡迎大家共襄盛舉。

    經濟發展局長林榮川表示，今年台南獲得1處5星市集、7處4星市集、34處3星市集，而5星名攤有5處、4星名攤為14處、3星名攤則是280處，累計達1056顆星，成績優於歷屆。

    林榮川說，為鼓勵獲獎高星等市集與攤商，經發局制定「好市發生暨好市攤開獎勵計畫」，今年起獲5星市集頒10萬元、4星市集頒2萬元、5星名攤頒1.5萬元獎金、4星名攤頒8000元等獎金，展現市府投入市場服務環境改善的用心。

    林榮川提到，今年的成績，顯見獎勵金制度成功激發攤商挑戰高星等的決心，而台南歷來累計的星數也達到了7145顆。

    經發局舉辦「樂活市集星光1000頒獎典禮」，市長黃偉哲出席表揚優秀業者。（記者吳俊鋒攝）

    經發局舉辦「樂活市集星光1000頒獎典禮」，市長黃偉哲出席表揚優秀業者。（記者吳俊鋒攝）

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