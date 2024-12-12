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    「生生喝牛奶」地方自辦、中央買單 南市表態支持、鮮乳比例提高

    南市配合「生生喝牛奶」政策，補助選購鮮乳學校每班1個保冷袋。（南市教育局提供）

    南市配合「生生喝牛奶」政策，補助選購鮮乳學校每班1個保冷袋。（南市教育局提供）

    2024/12/12 08:24

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央推出「生生喝牛奶」政策，擬改由地方自辦、中央負擔經費，以因地制宜方式推動。南市教育局表態支持，但也希望中央能夠協助貨源供應穩定，且據12月份學校選購比例，鮮乳已提升至3成。

    南市學校午餐原本就有每週「2果1乳」，中央政策再補助國小及附幼學童每週增飲2次乳品。原先初上路時，南市受補助219校中，選擇喝鮮乳的有51校，佔約23.3%，廠商也陸續配合學校下課前10分鐘運送到校，並在下課時立即配送到班級，讓學生飲用。

    南市教育局表示，為提高學校選購鮮乳的意願及分送需求，已補助選購鮮乳學校每班1個保冷袋，方便分裝及維持品質，並將配送「到校、到班、到學生全喝完」的標準作業流程，拍成影片供喝鮮乳的學校參考，最新統計12月份學校選購鮮乳比率已提高至30.6％，選購比率逐漸提升。

    教育局表示，10日中央邀集地方討論自下學期調整執行方式，南市傾向繼續辦理這項政策，如由中央共同契約訂定改為補助地方政府自行辦理經費，亦請中央給予地方更多協助，包括穩定乳源、健全冷鏈、確保補助價格且依市價滾動修正，並且擴增補助對象包括國中及專設幼兒園等。

    教育局表示，南市學校午餐自辦比例高達94％，中央廚房聯合供餐也有78％，原本就有每週2果1乳政策，對接未來中央調整方案補助，可一併納入學午餐菜單進行整體規劃，並透過現有午餐供應管道如中央廚房、自辦廚房、團饍業者等供應，增加為每週午餐2果2乳，將有助於提升學童午餐的營養品質。

    此外，部分縣市主張改發牛奶券，由學童憑證到超市或超商領取，台南基層老師認為，市區超商密集但在偏鄉少，學童領用不見得方便，而且牛奶券能不能真的被學童使用也是個問題，可能被其他大人喝用掉，學童在校喝牛奶才不失政策本意。

    南市12月份學校選購鮮乳比例已提升至3成。 （南市教育局提供）

    南市12月份學校選購鮮乳比例已提升至3成。 （南市教育局提供）

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