台南農漁地景藝術節首場 《印象後壁》菁寮開演

台南後壁地景劇場還有市集，古早味的碗粿有濃濃農村稻米產業文化，市長黃偉哲（右）推銷後壁米。（市府提供）

2024/10/12 23:07

〔記者楊金城／台南報導〕2024台南農漁地景藝術節再推出3場戶外地景劇場，以大地為舞台，首場由艸雨田舞蹈劇團今天（12日）下午4點在後壁區菁寮農地表演《印象後壁》，詮釋後壁農村、稻米產業文化的故事，演出精彩。

台南市長黃偉哲到場觀賞，他表示，台南市府打破傳統舞台的限制，將舞蹈搬到後壁稻田之上，讓地景、藝術與生活更緊密的結合，舞者們與後壁稻浪共舞，為後壁農村帶來特別的文化體驗。

台南市農業局代理局長陳仲杰說，《印象後壁》的表演藝術一方面也讓後壁農特產品「稻米」深植觀眾心中，創造品牌形象，盼打開台南好米更多的行銷通路。

農業局表示，《印象後壁》以水稻為主軸，創作團隊事前透過田野調查、閱讀地方鄉土文學、了解農村生活習性，將屬於台南、屬於後壁的人文底蘊、民情風俗，藉由舞者優美的肢體表演傳遞給民眾。現場還有園遊會，邀集美食小吃與青農攤位，讓遊客看表演還能吃美食、買農產挺青農。

「臺南400農漁地景藝術節」地景劇場，接下來將在19日下午5點由優人神鼓《聽海之心》在北門區井仔腳瓦盤鹽田演出，及26日上午11點將在新化區新化果菜市場邀請唐美雲歌仔戲團演出《文化遊園》，都是沒有舞台、沒有台階式觀眾席的表演，歡迎民眾前來享受最不同的藝術體驗。

艸雨田舞蹈劇團在後壁區菁寮農地表演《印象後壁》，詮釋後壁農村、稻米產業文化。（市府提供）

艸雨田舞蹈劇團在後壁區菁寮農地表演《印象後壁》，詮釋後壁農村、稻米產業文化。（市府提供）

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