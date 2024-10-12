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    破天荒！台南仁壽宮保生大帝出訪 轄內5角頭、13廟主神首度隨行

    台南仁壽宮將出訪，轄內5角頭、13宮廟的主神，首度全部隨行。（記者吳俊鋒攝）

    台南仁壽宮將出訪，轄內5角頭、13宮廟的主神，首度全部隨行。（記者吳俊鋒攝）

    2024/10/12 19:32

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕全國首創網路祭壇的台南歸仁區仁壽宮，將於明天參訪中、北部的交陪境，轄內5角頭的13間宮廟主祀神明首度全部隨行，創下該廟巡香活動的新紀錄。

    仁壽宮主祀保生大帝，管理委員會總幹事陳英裕表示，以往的出訪交陪境活動，除了該廟的神明之外，轄內5角頭都只有信眾參加，一起「逗熱鬧」。

    陳英裕強調，為了凝聚各角頭間的向心力，主委張鈴宏提議13宮廟的神明也共同出訪，展現地方對保生大帝信仰的團結，擲筊請示、獲允後，隨即籌辦。

    陳英裕說，此行是5角頭的13宮廟神明，首次因境主廟巡香活動而聚集，已迎請至仁壽宮供奉，明天一起啟程。

    仁壽宮昔為台南東門城外3大廟之1，也是地方信仰中心，香火鼎盛，週日起展開為期3天的參訪行程，各角頭宮廟神明齊聚，難得一見，引起矚目。

    陳英裕指出，此次行程將參訪中、北部的11間交陪境，約300名信眾共襄盛舉，出動7部遊覽車，以及2輛載運神轎的大車。

    仁壽宮的出訪神明，包含保生大帝、福德正神、註生娘媽、文昌帝君與太子爺等，5角頭的13廟，則有許厝文衡聖帝堂的文衡聖帝、許厝代天府的田都千歲、看西武聖宮的文衡聖帝、看西清水宮的清水祖師、後市五公禪院的五公菩薩。

    還有北安宮的禪師菩薩、歸仁忠順府的忠順聖王、看東弘農宮的菩庵佛祖、灣厝北極殿的玄天上帝、辜厝翰林院的田都元帥、檳榔園翰林院的田都元帥、崁仔頭清水宮的清水祖師、崁仔下觀音堂的觀音佛祖。

    仁壽宮將出訪，轄內5角頭、13宮廟的主神，首度全部隨行。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮將出訪，轄內5角頭、13宮廟的主神，首度全部隨行。（記者吳俊鋒攝）

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