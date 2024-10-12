快來台南佳里購物節抽大獎 黃偉哲再加碼1萬現金

台南市長黃偉哲（右二）、佳里區長林耿漢（左一）、佳里商圈理事長陳俊任（左二）在佳里購物節為商家行銷。（佳里公所提供）

2024/10/12 18:33

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里購物嘉年華今天（12日）起連2天在佳里區公所前封街舉辦，設有台南400專區、青農專區、伴手禮專區、觀光工廠專區及佳里商圈店家組成百家名店名攤市集，行銷大北門區的農漁產加工品、伴手禮、美食，台南市長黃偉哲到場與民眾同樂，當場加碼1萬元現金作為獎品，買愈多、抽中機車、65型液晶電視等大獎的機率更高。

黃偉哲肯定南市經發局、佳里區公所、佳里商圈往年舉辦佳里購物嘉年華很成功，成為民眾每年期待的活動，邀請全國朋友趁這2天來台南走走逛逛、旅遊兼購物。

佳里區長林耿漢指出，民眾到現場購物除可買到各式各樣特色商品之外，為刺激買氣，推出「一次消費雙重中獎」，兩天活動消費100元送1張摸彩券，最大獎是山葉機車，摸彩券第3聯還可兌換刮刮卡1張，最大獎65型液晶電視，3張摸彩券並可免費玩一次胡桃鉗童話樂園氣墊遊戲。

佳里商圈理事長陳俊任表示，購物節感謝台南市異業交流協會、佳里扶輪社、金唐殿、金唐殿上元燈慈善會共同贊助網紅藝人王宇彤、老拓民歌晚會，商圈也邀請了街頭藝人蔡晴如、鳴馨歌唱音樂坊等各具特色的精彩表演節目，白天夜晚都歌舞不斷、熱鬧滾滾，成功吸引人潮來逛街購物。

購物節並推出「玩手作、捐愛心｣，有芝麻先生的手作芝麻糕、佛都愛玉的手作愛玉、漳洲社區的手作木玫瑰，還有｢一元競標愛心不斷｣的好物義賣，製造驚喜讓大家搶購，以上所得皆全數捐作公益。

台南佳里購物嘉年華今天（12日）下午開幕，魚頭君和市長黃偉哲帶隊進場造勢。（佳里公所提供）

台南佳里購物嘉年華今天（12日）起連2天在佳里區公所前封街舉辦。（佳里公所提供）

台南市長黃偉哲（中）、佳里區長林耿漢（右一）為佳里購物節的商家行銷。（佳里公所提供）

手作芝麻糕體驗。（佳里公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法