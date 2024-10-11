傾倒廢棄物消極繳罰款 執行官查封透天厝「逼」出百萬

蔡男非法傾倒廢棄物卻不繳罰款，透天厝遭查封後才分期繳清罰鍰。（民眾提供）

2024/10/11 20:37

〔記者王捷／台南報導〕蔡姓男子非法傾倒廢棄物，遭到環保局罰款，加上交通違規欠下百萬，但他消極繳款，行政執行署台南分署查封其名下1棟透天厝及兩筆土地，蔡男才嚇到一次繳完罰款。

2021年蔡男被台南市環保局發現非法傾倒廢鑄砂，未妥善維持存放地點和設施清潔，導致廢棄物逸散，污染了環境，該局依廢棄物清理法第36條，裁罰72萬元，除了環保違規，蔡男還涉及其他違法行為，欠繳一筆都市計畫法罰鍰及五筆交通罰鍰，共計103多萬逾期罰款。

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經過多次催繳，環保局將案件移送至台南分署強制執行，分署接手後，曾發出執行命令並扣押蔡男的部分存款，但他已經脫產，僅取得8000多元，但蔡男經過催討後，還是很消極，只交了2萬元。

執行官調查發現，蔡男名下有新買的透天厝及土地，立即向地政機關申請查封登記，面臨財產被查封，蔡男終於有警惕，在7月至10月間分別繳納30萬、40萬及剩餘款項，最終清償所有罰鍰。

台南分署表示，會繼續配合政府政策，加強對違法行為的執行力度，來確保居家安全、食安、工安、校安及資安等方面，維護社會整體秩序和安定。

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