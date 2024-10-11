為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    傾倒廢棄物消極繳罰款 執行官查封透天厝「逼」出百萬

    蔡男非法傾倒廢棄物卻不繳罰款，透天厝遭查封後才分期繳清罰鍰。（民眾提供）

    蔡男非法傾倒廢棄物卻不繳罰款，透天厝遭查封後才分期繳清罰鍰。（民眾提供）

    2024/10/11 20:37

    〔記者王捷／台南報導〕蔡姓男子非法傾倒廢棄物，遭到環保局罰款，加上交通違規欠下百萬，但他消極繳款，行政執行署台南分署查封其名下1棟透天厝及兩筆土地，蔡男才嚇到一次繳完罰款。

    2021年蔡男被台南市環保局發現非法傾倒廢鑄砂，未妥善維持存放地點和設施清潔，導致廢棄物逸散，污染了環境，該局依廢棄物清理法第36條，裁罰72萬元，除了環保違規，蔡男還涉及其他違法行為，欠繳一筆都市計畫法罰鍰及五筆交通罰鍰，共計103多萬逾期罰款。

    經過多次催繳，環保局將案件移送至台南分署強制執行，分署接手後，曾發出執行命令並扣押蔡男的部分存款，但他已經脫產，僅取得8000多元，但蔡男經過催討後，還是很消極，只交了2萬元。

    執行官調查發現，蔡男名下有新買的透天厝及土地，立即向地政機關申請查封登記，面臨財產被查封，蔡男終於有警惕，在7月至10月間分別繳納30萬、40萬及剩餘款項，最終清償所有罰鍰。

    台南分署表示，會繼續配合政府政策，加強對違法行為的執行力度，來確保居家安全、食安、工安、校安及資安等方面，維護社會整體秩序和安定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播