600萬詐欺案驚見15歲取款車手 家屬未來恐要賠慘了

吳姓女子投資虛擬貨幣，遭詐騙集團騙走600萬，警方埋伏逮捕3名車手，包含2名未成年者。（民眾提供）

2024/10/11 20:18

〔記者王捷／台南報導〕吳姓婦人遇投資詐騙，2個月投資600多萬，但要領分紅時，被要求再繳交200萬保證金，警方在10日埋伏，抓到曾男與另兩名未成年車手，其中一名是15歲國三生，未成年車手的家屬，未來可能要賠償被害者的損失。

據了解，22歲曾男和2名少年都是從北部南下，曾男誆騙兩名少年，可以趁國慶日假期南下當車手賺零用錢，還保證不會被抓到，豈料錢還沒到手，就被警方逮捕。

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原來，吳婦8月間在臉書上遇到投資詐騙，隨後下載了詐團設計的APP，自以為在操作虛擬貨幣投資，2個月內她被騙了665萬元，卻以為自己獲利超過1億，當吳婦被通知要再繳200萬元「保證金」才能分到紅利，她總算清醒並向警方報案。

警方與吳婦配合，向詐團誆稱要見面才能交「保證金」，10日下午，雙方約定在南區的新地標、統一超商首府門市面交，警方佈署警力埋伏，當詐騙車手要求吳女上車交錢時，警方迅速逮到3名車手，其中2人未成年。

訊後警方將3人分別送往南檢與少年法庭，警方呼籲，網路投資大多是詐騙，如果要投資請循正當金融機構，同時也請學校、家長要善盡教育責任，否則青少年車手的監護人可能面對賠償責任，下半輩子就毀了。

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