台南新營百歲人瑞15人 區長翁振祥家訪贈重陽賀禮

台南市新營區長翁振祥（左）送上重陽節賀禮，祝賀忠政里百歲人瑞趙慕貞（右）。（公所提供）

2024/10/11 18:14

〔記者楊金城／台南報導〕今天重陽節，今年台南市百歲人瑞共有340位，其中新營區有15位，其中最年長的102歲人瑞有6位，新營區長翁振祥近日代表市長黃偉哲，帶領公所團隊、里長一一前往百歲人瑞家中祝賀。

新營區長翁振祥除致贈台南市政府準備的重陽禮金1萬元、智慧萬用鍋及市議會賀禮除濕機，也代贈總統府敬老狀及金鎖片等賀禮，為人瑞送上真摯溫暖的祝賀之意。幾位人瑞當場認真數起千元大鈔，引來歡笑聲。

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新營區15位百歲人瑞包括：大宏里102歲許曾秀香、民生里102歲朱汝根、民榮里102歲鄧蕉治、民權里102歲顏莊潔蒸、李森霖、忠政里101歲趙慕貞、新南里102歲葉蔡罔飼，以及甫滿百歲的王公里王壬辰、永平里郭沈三棕、南興里孫吳國英、埤寮里沈趙冊、新北里盧魏碧珠、新東里伍恢鈞、新南里黃李彩鳳、洪蓮等。

新營最年長人瑞有6位102歲，新南里有3位人瑞最多，其中新東里人瑞伍恢鈞三代同堂同住，他非常注重身體健康，每日到住家附近的小公園運動，增強肌力，即使百歲高齡，仍然行動自如，健康狀況極佳。

翁振祥說，市府持續推動青銀福利政策，除了敬老卡不限趟次免費搭乘公車、預防走失愛心手鍊等多項福利，新營公所今年更加入南市社會局「強化獨居老人關懷服務計畫」，媒合志工人力，增加訪視獨居長輩的次數，將重陽節的意義及關懷落實在日常生活中，打造新營成為高齡友善城市。

新營區民生里人瑞朱汝根。（中）

新營新南里人瑞葉蔡罔飼（中），新營區長翁振祥（左）、里長沈崑寶（右）前往祝賀。（公所提供）

新營民榮里人瑞鄧蕉治（前左一）由新營區長翁振祥（前右三）、里長黃新義（後左二）等人到家道賀。（公所提供）

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