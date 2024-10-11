遭質疑「一個某卡好3間派出所」 台南東山區長人事傳多方角力

台南市東山區區長呂煌男駕駛公務車涉嫌肇事逃逸，市府開鍘拔官。（資料照，記者楊金城攝）

2024/10/11 17:10

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市原東山區長呂煌男開公務車肇逃被拔官，市府原本發布人事命令後又收回，引起議論。市議會國民黨團今天表示，接獲檢舉，居然有人透過在民進黨擔任全國黨代表的老婆準備翻盤，希望市長黃偉哲挺住壓力，重視職場倫理。

南市民政局長姜淋煌強調，區長是重要的地方行政官員，其分發及調動，優先考量個人的學經歷專長及人格特質，並通盤考量各區地方發展特性，以公平、公正，適才適所的方式擇優陞任或遷調。

請繼續往下閱讀...

國民黨市議員蔡育輝今天質詢時嘲諷說，俚語有句話說得非常傳神，「一個某，卡好三間派出所」、「一個某，卡好天公祖」、「某若熬，不用尪出頭」，東山區長人事，民政局長姜淋煌明快處理，立刻公布新人選是宗教禮俗科長，原以為東山迎來新的區長，人事就此底定，誰知卻突然殺出程咬金。

他說，接獲多人跟他檢舉，新的東山區長人事有變，原來有人藉著擔任民進黨全國黨代表妻子的關係，長袖善舞，企圖翻案，這對夫妻不要以為有靠山，就恃寵而驕、為所欲為，希望市長黃偉哲挺住壓力。

民政局澄清，相關傳聞並非事實，東山區長人事異動，因正值議會定期會即將召開，考量相關人事對區政的嫻熟了解情形，在議會質詢期間暫不宜異動，待定期會結束後再通盤考量。

台南市東山區長呂煌男，9月12日涉嫌駕駛公務車肇事逃逸，案發13小時後才到案，辯稱不知道撞到機車。台南市政府開鍘拔官，將呂調為非主管職務。

南市民政局長姜淋煌表示，區長分發及調動，將以公平、公正，適才適所的方式擇優陞任或遷調。 （記者蔡文居攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法