10月搭乘台灣好行菱波官田線 蝙蝠俠請吃菱角

菱角像蝙蝠？10月12、13、19、20日搭乘台灣好行菱波官田線，蝙蝠俠請你吃菱角（一天限量20包），感受菱鄉官田的獨特魅力。（圖由西拉雅管理處提供）

2024/10/07 16:58

〔記者王涵平／台南報導〕菱角像蝙蝠？10月12、13、19、20日搭乘台灣好行菱波官田線，蝙蝠俠請你吃菱角（1天限量20包），感受菱鄉官田的獨特魅力。

菱角為官田區主要農業，產量全國居冠，剛採收時的顏色較為暗紅，接觸空氣後會逐漸變成我們所熟悉的黑色，現正值菱角的盛產期，處處可見菱角田採收紅菱的景象。西拉雅國家風景區管理處長徐振能表示，去年萬聖節舉辦的蝙蝠俠快閃活動受到熱烈迴響，今年特別再次舉行，讓蝙蝠俠陪伴出遊，以低碳旅遊的方式慢遊尖山埤渡假村、官田遊客中心、隆田車站鄰近的chacha文化資產教育園區、山上花園水道博物館等特色景點。

請繼續往下閱讀...

現在只要持電子票證搭乘台灣好行享半價優惠活動至明年8月31日止，也可至KKDAY、深旅慢遊網站、旅遊達人網和QYOU趣優各平臺購買台灣好行菱波官田線超值專屬套票，向特約商店出示套票再享獨家好康折扣。另外，全台最大型無動力造型車賽事「2024西拉雅趣飛車」將在11月24日於走馬瀨登場。

菱角像蝙蝠？10月12、13、19、20日搭乘台灣好行菱波官田線，蝙蝠俠請你吃菱角（一天限量20包），感受菱鄉官田的獨特魅力。（圖由西拉雅管理處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法