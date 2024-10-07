為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    10月搭乘台灣好行菱波官田線 蝙蝠俠請吃菱角

    菱角像蝙蝠？10月12、13、19、20日搭乘台灣好行菱波官田線，蝙蝠俠請你吃菱角（一天限量20包），感受菱鄉官田的獨特魅力。（圖由西拉雅管理處提供）

    菱角像蝙蝠？10月12、13、19、20日搭乘台灣好行菱波官田線，蝙蝠俠請你吃菱角（一天限量20包），感受菱鄉官田的獨特魅力。（圖由西拉雅管理處提供）

    2024/10/07 16:58

    〔記者王涵平／台南報導〕菱角像蝙蝠？10月12、13、19、20日搭乘台灣好行菱波官田線，蝙蝠俠請你吃菱角（1天限量20包），感受菱鄉官田的獨特魅力。

    菱角為官田區主要農業，產量全國居冠，剛採收時的顏色較為暗紅，接觸空氣後會逐漸變成我們所熟悉的黑色，現正值菱角的盛產期，處處可見菱角田採收紅菱的景象。西拉雅國家風景區管理處長徐振能表示，去年萬聖節舉辦的蝙蝠俠快閃活動受到熱烈迴響，今年特別再次舉行，讓蝙蝠俠陪伴出遊，以低碳旅遊的方式慢遊尖山埤渡假村、官田遊客中心、隆田車站鄰近的chacha文化資產教育園區、山上花園水道博物館等特色景點。

    現在只要持電子票證搭乘台灣好行享半價優惠活動至明年8月31日止，也可至KKDAY、深旅慢遊網站、旅遊達人網和QYOU趣優各平臺購買台灣好行菱波官田線超值專屬套票，向特約商店出示套票再享獨家好康折扣。另外，全台最大型無動力造型車賽事「2024西拉雅趣飛車」將在11月24日於走馬瀨登場。

    菱角像蝙蝠？10月12、13、19、20日搭乘台灣好行菱波官田線，蝙蝠俠請你吃菱角（一天限量20包），感受菱鄉官田的獨特魅力。（圖由西拉雅管理處提供）

    菱角像蝙蝠？10月12、13、19、20日搭乘台灣好行菱波官田線，蝙蝠俠請你吃菱角（一天限量20包），感受菱鄉官田的獨特魅力。（圖由西拉雅管理處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播