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    首頁　>　臺南市

    因案停役男軍官欠款165萬拒繳 法院裁定管收

    因案停役的64歲張姓前男軍官（前者），一直不繳回優惠存款利息165萬多元，台南行政執行官向法院聲請管收他獲准。（圖：行政執行署台南分署提供）

    因案停役的64歲張姓前男軍官（前者），一直不繳回優惠存款利息165萬多元，台南行政執行官向法院聲請管收他獲准。（圖：行政執行署台南分署提供）

    2024/10/07 17:17

    〔記者王俊忠／台南報導〕張姓陸軍男軍官因案停役，國防部剝奪他領取優惠存款權利，國軍退除役官兵輔導委員會追繳他優惠存款利息，張欠165萬多元一直未繳納，行政執行署台南分署追查他名下有市值上千萬元的房地贈與家人，還清償貸款269萬餘元，卻不繳欠款。執行官通知他到案，因他仍拒繳，執行官聲請台南地方法院管收獲准。

    行政執行署台南分署調查，64歲的張姓軍官因案於2001年停役，經最高法院判決確定後，陸軍司令部依法核定從其停役日起自始剝奪領受優惠存款的權利，國軍退輔會追繳他優惠存款利息，張逾期未繳納，被移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠165萬7961元。

    行政執行官調查發現，張從2021年11月間執行名義成立後，將名下現值1千多萬元的房地贈與家人，並清償貸款金額達269萬餘元，卻未用於清償本案優惠存款利息。

    近日，行政執行署台南分署通知張男到場，行政執行官訊問後認為張男故意不履行繳款義務；有隱匿財產情事，當場留置，並移送台南地院向法官聲請管收，法官審理後也於當天下午裁准管收。

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