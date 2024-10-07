響應銀髮友善餐食 台南首創「銀髮友善餐廳」標章

台南市「銀髮友善餐廳」標章宣傳記者會現場呈現多款美味且易於咀嚼、吞嚥的銀髮友善料理。（記者王姝琇攝）

2024/10/07 17:08

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府號召餐飲業者響應銀髮友善餐食，祭出「銀髮友善餐廳」標章，即日起凡餐飲業者有提供適合長者的較軟食物，即可申請標章，目前共30家業者申請。衛生局另設計「牙齒LOGO」貼紙用於菜單選項上，讓顧客能輕鬆選擇符合長者需求的美食。

衛生局今年首創「銀髮友善餐廳」標章，今天宣傳記者會以生動有趣的小短劇形式演繹「銀髮友善餐廳」概念，並邀桂田酒店主廚現場帶來多款美味且易於咀嚼、吞嚥的料理，讓參與者品嚐這些兼顧美味與營養的銀髮友善餐點。

台南市65歲以上人口已超過35.8萬人，占總人口的19.29％。市長黃偉哲強調，隨著年齡增長，長輩在咀嚼與吞嚥方面開始面臨難題，這不僅影響生活品質，還可能增加健康風險。為確保長者都能安心享用美食，期盼更多餐飲業者加入「銀髮友善餐廳」。

衛生局長李翠鳳表示，衛生局社區營養推廣中心攜手合作餐飲店家與社區據點，開發一系列食譜衛教單張、海報與LOGO，旨在提醒民眾如何選擇和製備適合吞嚥的料理，將飲食質地調整的知識落實到日常生活，透過6大類食物軟化的技巧，讓料理在保持色香味俱全的同時，也能夠滿足長輩們的咀嚼和吞嚥需求。目前已有30家餐飲業者參與「銀髮友善餐廳」，期望未來有更多餐飲業、據點或團膳業一同響應結盟，提供符合長者需求的餐食。

凡餐廳有提供適合長者的較軟食物，皆可透過線上申請「銀髮友善餐廳」標章，並將標章張貼於餐廳門口的顯眼處；若菜單上有適合長者的餐點，亦可貼上「牙齒LOGO」貼紙，讓顧客能一目了然，輕鬆選擇符合長者需求的美食，讓年長者外出用餐也能開心享用美食。

台南市政府號召餐飲業者響應銀髮友善餐食，祭出「銀髮友善餐廳」標章以及「牙齒LOGO」貼紙。（記者王姝琇攝）

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