山陀兒颱風來襲 台南災防中心13:00二級一階開設

台南市長黃偉哲主持市府山陀兒颱風防颱整備會議。（圖：台南市府提供）

2024/09/30 13:30

〔記者王俊忠／台南報導〕依中央氣象署預報指出，颱風山陀兒從今天（9月30日）至週三（10月2日）逐步接近台灣東側，易有強風降雨發生，為此台南市長黃偉哲召開「山陀兒颱風市府防颱整備會議」，要求市府團隊及37區公所嚴陣以待，加強防颱整備工作，也籲請市民隨時注意氣象署最新訊息、加強防颱。

市府災防辦公室指出，山陀兒颱風南市災害應變中心於今日下午1時提升為二級第一階段開設，由市府災害防救辦公室、水利局、警察局、民政局、工務局、環保局、社會局、新聞處、農業局、教育局、消防局及南市後備指揮部等機關（單位）派員進駐，執行各項災害應變處置工作。

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黃偉哲表示，鑑於今年7月凱米颱風造成南市多處淹水及道路中斷狀況，請各編組單位務必嚴陣以待、記取前車之鑑，對於土石流潛勢區域，請水利局加強土石流監控、區公所隨時注意當地土石滑落及崩塌情形，並應有預防性疏散撤離的準備；請消防局必要時在轄內易淹水潛勢區超前部署警消、義消與民間救難團體等救災人力與船艇，務必於災害發生第一時間立即因應處置，守護市民安全。

台南市府召開山陀兒颱風防颱整備會議。（圖：台南市府提供）

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