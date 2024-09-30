誰來搶救？台南大林椰道將走入歷史 53棵樹招誰惹誰命不保

南區大林路椰道現況，53棵樹命恐不保。（記者洪瑞琴攝）

2024/09/30 06:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南南區大林路整體道路改善工程，當地里長與里民要求現地52棵華盛頓椰子、1棵黑板樹全數不保留，大林椰道景觀恐將走入歷史。台南社區大學研究員吳仁邦建議，南市已極少有以棕櫚科為行道樹的道路，應盡可能以最低幅度移植樹木。

吳仁邦表示，大林路銜接大同路200公尺路段現有寬幅40公尺，但臨西側卻縮減到12公尺，不利於行人及汽機車使用，確實有重新規劃道路配置需求，應聽取大林路在地居民整體意見作規劃，但應符合基本道路設計規範為原則。

吳仁邦建議，大林路華盛頓椰子良好，南市已極少有以棕櫚科作為行道樹木的道路，盡可能保留，修改最低幅度，可於南側大林路35巷口開闢人行可穿越大林至北側集體社區，並設置人行斑馬線及燈號，以利行人與長輩穿越40公尺道路，而不用再繞遠路。若為其他中尺度規模重新配置道路規劃，則可再增加打掉最西側的分隔島。

「台南椰道命危」不是頭遭。2009年東區曾發生大王椰樹砸死人憾事，當時的建設處打算生產路整排上百棵大王椰樹全數移除以防萬一；2013年「南台南副都心」區段徵收開發案涉及生產路拓寬，椰樹去留問題再起，但都引發護樹公民與民代反對，疾呼「刀下留樹」，幸好僅生病樹木移除或調整補植，現地保留至今。

大林椰樹分隔島影響當地居民出入交通與候等公車安全，店家卸貨不方便，沒有遮蔭效果，憂心樹高枯葉砸傷人，嗆問「護樹的人敢簽保證嗎，萬一樹倒砸死人誰負責？」這次如「生產路翻版」，但差別的是，大林路樹木健康，國土署審查意見以盡量保留路樹方案修正設計，然而民代支持全數不保留，將創下台南200公尺道路改善方案最大規模「移植」。

陳先生感歎說，他雖不是當地居民，但常路經這裡到體育公園運動，「椰林景觀很健美，不會擔心樹倒傷人」，分隔島很寬，減縮寬度就行，希望盡量保留樹木兼顧交通安全下調整道路， 「否則豈不變成國土署花錢幫砍樹」；另有民眾認為「民代挺里民人之常情，樹木沒選票啊」 、「尊重居民建議權，但道路是全民的，國土署明明指示留樹前提下規劃，主導權於市府該有所作為」。

居民憂心華盛頓椰子樹高枯葉砸傷人車，造成生命威脅，要求道路改善工程不保留全部樹木。（記者洪瑞琴攝）

大林路整體現況問題。 （擷自說明會簡報）

大林路整體現況問題。 （擷自說明會簡報）

南市工務局委託工程顧問公司設計大林路改善工程設計方案比較表。（擷自說明會簡報）

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