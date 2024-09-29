南部芭樂產量銳減約7成 山上區農會估：2、3個月後回穩

台南山上區將於10月5日在山上國小前舉行芭樂產業文化活動，先至消費地永康行銷宣傳。（記者劉婉君攝）

2024/09/29 17:59

〔記者劉婉君／台南報導〕台南芭樂種植面積1626公頃，山上區是主要產區之一，山上區農會將於10月5日辦理「憶童饗樂~芭!」芭樂產業文化活動。山上區農會總幹事許弘霖表示，受到凱米颱風影響，台中以南的芭樂產區的產量整體減產約7成，目前價格也上漲，估計2、3個月後產量及價格即會回穩。

山上區農會今（29）日配合台南市立圖書館105歲館慶活動，前往農產品的消費地，在南市圖永康新總館舉辦芭樂產業文化活動會前會，希望號召更多消費者走入產地，以行動支持農民。

許弘霖表示，山上區的芭樂種植面積將近300公頃，凱米颱風襲台期間造成低窪地區淹水，造成有些芭樂水傷，還有不少果實被強風打落，產量減少約7成，須待重新開花、授粉、結果，估計產量要2、3個月後才會回復。而目前批發市場及零售價也因為物少價揚，較往年同期上漲，要等到冬天、約3個月後才會回穩。

許弘霖說，芭樂產業文化活動將於10月5日在山上國小前舉行，當天有舞台表演及闖關遊戲，還有糖葫蘆、披薩DIY、農會單位及青農攤位市集等，希望藉由事前到消費地宣傳，讓更多人知道台南也有好吃的芭樂。

台南市長黃偉哲也到場力挺，他說，台南水果物產非常多元，也是全台芭樂第二大產地，而山上區不只生產鳳梨、芒果，芭樂品質也是有口皆碑。台南產芭樂不管生鮮切片、打成果汁或加工，都非常受歡迎，歡迎大家10月5日到山上品嚐最優質的台南芭樂。

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