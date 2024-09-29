2024總爺和風文化祭開幕 群馬縣工藝品來台展出

2024總爺和風文化祭開幕，展出群馬縣11種類共57件工藝品，首次來台展出的「沼田老神溫泉大蛇神輿」，是群馬縣以大蛇作為地方守護者及信仰。（台南市政府提供）

2024/09/29 16:45

〔記者王涵平／台南報導〕2024總爺和風文化祭開幕，展出群馬縣11種類共57件工藝品，首次來台展出的「沼田老神溫泉大蛇神輿」，是群馬縣以大蛇作為地方守護者及信仰，台南市長黃偉哲表示，未來將舉辦各種交流活動，加深台日雙方情誼。

2024總爺和風文化祭-群馬縣傳統工藝特展由台南市政府及南市台日文化友好交流基金會共同籌劃，今在麻豆總爺藝文中心開幕，展期至12月15日，日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、群馬縣產業經濟部地域企業支援課創作革新室室長飯塚良等人出席。

群馬縣工藝品包括「桐生織和服秀」、「桐生八木節舞蹈」、「沼田老神溫泉大蛇遊行」、「達摩職人實演」等10場演出，高崎達摩彩繪、群馬木芥子彩繪、日本浴衣等6場次體驗，並集結28家台南在地美食與文創業者舉辦開幕市集。9至12月展期安排2場日本文化體驗、12場假日定點導覽、群馬工藝品意象的戶外裝置等，內容豐富有趣。

市府指出，今年是和風文化祭辦理第12年，特別邀請群馬縣為合作城市有其重要意涵。2013年起，群馬縣水上町役場派駐正式公務員到台南進行為期9年的交流，並在安平的市政中心辦理公務；同年12月南市與日本群馬縣水上町正式簽署友好都市協定。群馬縣出身的羽鳥又男曾在1942年出任台南市長，雖正值第二次世界大戰時期，仍堅持修復赤崁樓，南市才得以保存珍貴的歷史古蹟。

飯塚良希望雙方在觀光物產、政治交流及教育議題外，能有更多交流的機會，黃偉哲致贈台南的劍獅交趾陶，飯塚良回贈自性寺燒的馬克杯，象徵雙方友誼長存。

文化局表示，群馬縣蠶絲產業在日本首屈一指，被喻為「絲綢之鄉」，本次展出桐生織、伊勢崎絣、桐生橫振刺繡、高崎達摩等，彰顯群馬縣精湛技術的工藝品。南市下營區也以蠶絲製品而聞名，下營區的養蠶業興起，要歸功於日本時期由台灣總督府所成立養蠶所，台灣養蠶業才得以蓬勃發展。

2024總爺和風文化祭開幕，9至12月展期安排2場日本文化體驗等活動。（台南市政府提供）

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