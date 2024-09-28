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    府城迎媽祖！台南6校儀隊任神明護衛 Q版神將超搶鏡

    下土地總祿境廟則有小朋友擔綱的Q版七爺、八爺。（記者王姝琇攝）

    下土地總祿境廟則有小朋友擔綱的Q版七爺、八爺。（記者王姝琇攝）

    2024/09/28 19:41

    〔記者王姝琇／台南報導〕睽違6年的「府城迎媽祖」盛大登場，許多人為做完整紀錄追著遶境隊伍跑，特殊「陣頭」更成為矚目焦點，其中開基玉皇宮請來台南6間學校組成聯合儀隊，擔任現代版神明駕前護衛；下土地總祿境廟則有小朋友擔綱的Q版七爺、八爺。

    台南廟會活動也有在地頂尖儀隊表演，開基玉皇宮參加「府城迎媽祖」請出玉皇四殿下出巡，駕前護衛則是由聯合儀隊擔綱，特別的是，「出軍」的是崑山大和南台科大學生；加上南一中、南工、家齊和南商等6校儀隊成員組成，分別在遶境2天沿途帶來精采表演。

    玉皇宮表示，歡迎民眾至各廟觀賞他們精彩的演出，今天首日都是崑山大和南台科大代表，搭配領軍的是大葉科大女儀隊員莊晴文，個頭不高，操起槍來虎虎生風，巾幗不讓鬚盾。明天則是由南一中、南工、家齊和南商4校聯合儀隊，青澀中仍帶雄威武，不容錯過。

    今晚入夜後，台南下土地總祿境廟神轎隊伍中也出現可愛版七爺、八爺，由小朋友利用紙箱創作Q版神將，演驛在地廟會陣頭文化，維妙維肖！

    家長分享，廟裡1位擅長手作的大姐利用紙箱製作Q版將爺，參加的小朋友大約是5~8歲，第1次參加廟會活動感覺相當新鮮，但還是要走走停停保留體力，希望可以走完全程！

    開基玉皇宮請來台南6間學校組成聯合儀隊，擔任現代版神明駕前護衛。（記者王姝琇攝）

    開基玉皇宮請來台南6間學校組成聯合儀隊，擔任現代版神明駕前護衛。（記者王姝琇攝）

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