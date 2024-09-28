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    相隔64年再相逢 台南大學校友「千歲團」歡聚一堂

    年逾8旬的49級校友，在台南大學母校合影。（南大提供）

    年逾8旬的49級校友，在台南大學母校合影。（南大提供）

    2024/09/28 19:22

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕相隔逾一甲子還能喜相逢，人生一大樂事！國立臺南大學第49屆畢業生舉辦64週年返校級友會，106位年逾8旬的校友從美國、台北、屏東等地遠道而來，宛如「千歲團」追憶青春歲月，依然懷抱年輕心情與滿滿活力，全場溫馨感動。

    校友李茂盛更慷慨捐贈100萬元作為校務基金，以具體行動回饋母校，展現他對學校的長期關注與情誼，這份支持亦為活動注入更多正向能量。

    這次返校活動由校友張景蘭擔任總召，精心策劃每個環節，讓校友們在熟悉的校園中重溫舊日時光。值得一提的是，前後任校長大集合，包括現任校長陳惠萍、前教育部次長吳鐵雄、前校長黃秀霜，以及校友總會理事長吳東林、校友總會前理事長陳金雄等人共襄盛舉。

    此外，陳明造教授以「善待自己、永保青春」為題，分享保持身心健康的心得，鼓勵校友們繼續擁抱生活的熱情與希望。曾任行政院主計官的吳清在，則以幽默風趣演講，分享自己對統計學的熱愛，讓大家對這門嚴肅學科有了新的理解與興趣。

    活動還安排大合唱，校友們齊聲演唱「萍聚」、「永恆的回憶」、「期待再相會」和「當我們同在一起」經典曲目，歌聲中滿載著對過往青春的懷念，與對再度相聚的期盼。

    校友們表示，返校聚會不僅重溫青春歲月的美好，更重要的是無論時光如何流轉，母校始終是心中最溫暖的港灣，期待未來再次相聚，共享人生中的美好時刻。

    南大49級校友李茂盛（左2）捐贈百萬元，支持校務發展。（南大提供）

    南大49級校友李茂盛（左2）捐贈百萬元，支持校務發展。（南大提供）

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