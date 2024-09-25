營造農村文化美學 枋子林部落進行文化調查

心動力農村文化美學營造協會推動社區營造，獲得南市文化局補助展開枋子林部落文化調查，社區民眾製作獅頭。（記者王涵平攝）

2024/09/25 14:10

〔記者王涵平／台南報導〕心動力農村文化美學營造協會推動社區營造，獲得南市文化局補助展開枋子林部落文化調查，社區資源盤點訪談耆老，手工獅頭製作傳承技藝文化。

心動力農村文化美學營造協會理事長李翊宸表示，為偏鄉長者打造宜居環境，展開部落文化調查，前檢察官黃朝貴先祖黃玉生百年前習得詠春拳，開設武館，從山仔腳延續到枋子林，以教授虎鶴猴蛇為主的獸形拳路，平時的基本訓練為足踩七星八卦陣法，黃朝貴也遠從市區回來部落參與獅陣武術的訪談。

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手工獅頭工藝的學習是源自於枋子林李東老先生的淵源，相傳李東老先生無師自通的手作獅頭堪稱一絕，還曾經被神尊指示，要請他代為捏製獅頭，因此特別找到自小學習獅頭製作的蘇志誠指導捏製土獅頭，學員從10幾歲到80歲，個個發揮藝術創意，捏塑出獨一無二的專屬獅頭。

此外，南市農業局表示，台南農村展現新風貌，今年下半年特色活動有9月28日、9月29日後壁區頂長社區「食在好蒔光食農體驗活動」，從社區宋江廊道瞭解在地文化，到合鴨藝術園區體驗食農教育，還有傳統米食料理饗宴；10月5日下午2時後壁區崁頂社區舉辦「射火馬文化產業行銷推廣活動」，將崁頂重要無形文化資產的放火馬特色活動與社區走讀巡禮、特色米食餐桌晚宴相結合；白河區草店社區統籌南市眾多農村社區特色活動，在9月28日、9月29日、10月5日、10月6日等辦理一至二日遊程活動。

台南農村展現新風貌，今年下半年推出多個特色農遊活動。（圖由南市農業局提供）

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