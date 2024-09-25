烘焙職訓展手藝 結合「臺南400」創意呈現

學員們合力完成「臺南400」主題的創意烘培作品。（中華醫大提供）

2024/09/25 00:08

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為協助失業者培養餐飲服務類的一技之長，台南市政府勞工局開辦烘焙職訓課程，今天成果發表，25位學員展現手藝，還特地以「臺南400」為主題端出系列作品，創意贏得讚賞。

學員們合力完成的「臺南400、世代傳承」作品，主要是創意烘焙的展現，各式造型麵包、蛋糕、餅乾等產品，琳瑯滿目。

系列產品中，學員以餅乾代替磚塊，製作出台南古城，還有400造型麵包，以及在地特色的薯芋泥安平劍獅茶點等，令人矚目。

現場也展示了地瓜茶餅、米鳳梨酥、海鹽麵包捲、虱目魚扁可頌等超過10項的創意產品，多元化呈現。

勞工局委託中華醫事科大餐旅管理系承辦這次的手作烘焙技能訓練班，用心規劃360小時的課程，更邀請業界名師到場指導術科實作，對於學員未來重返職場，甚至自己開店，都很有幫助。

今天的結訓典禮暨成果發表，華醫校長孫逸民專程出席，鼓勵、祝福每位學員，都能與職場無縫接軌，成功就業，甚至創業。

孫逸民表示，華醫積極配合政府辦理失業者職訓班，結合校內、外優秀師資，培養烘焙技能人才，這是實踐大學社會責任的呈現，期待學員們發揮所長，順利重返職場。

計畫主持人陳南吟表示，這次技訓班的實作課程有麵包、蛋糕、餅乾，以及中式點心等，加上迎合健康概念的在地烘焙產品，並讓學員參與伴手禮盒的設計、包裝。

陳南吟提到，近來講求養生的高纖飲食受到青睞，因此課程裡也有取材米穀粉來製作烘焙產品，讓學員充分了解其特性，精進實務運用的經驗；接下來也將輔導參加10月的丙級證照考試，協助儲備就業與創業的基礎能量。

學員們發揮創意，製作劍獅薯芋泥。（中華醫大提供）

手作烘培技訓班課程告一段落，學員們成果發表。（中華醫大提供）

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