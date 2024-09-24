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家有石綿廢棄物看過來！ 台南再獲中央補助1.7億即起開放申請

南市再獲中央挹注經費1.7億元，預計可清除3000公噸石綿廢棄物，即日起開放民眾申請。 （南市環保局提供）

南市再獲中央挹注經費1.7億元，預計可清除3000公噸石綿廢棄物，即日起開放民眾申請。 （南市環保局提供）

2024/09/24 23:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為降低石綿建材廢棄物對人體及環境的危害，今年南市環保局再爭取中央挹注經費1億7千多萬元，預計可清除3000公噸石綿廢棄物，即日起開放申請。

南市環保局表示，自2023年起已協助近1000戶民眾進行石綿廢棄物清除，總量超過1300公噸。這次再獲中央挹注經費1億7千多萬元，預計可清除3000公噸石綿廢棄物，惠及約2300戶民眾，即日起開放申請，將優先處理已拆除、裝袋且主動回報袋數的案件。

南市環保局表示，南市2023年度石綿建材廢棄物清理績效全國最佳，今年亦是爭取最多且獲得最多補助經費、清除噸數最多的縣市；這次開放多元申請管道，可採郵寄、親送、電話或線上提出申請，如經費用罄後，將持續受理且列冊管理，並向中央爭取補助經費，未來若爭取到額外經費，將依照順序繼續辦理。

依據環境部訂定石綿建材廢棄物清除處理補助作業原則，符合「住宅」、「個人農業設施」（不包括畜牧場和飼養登記證）、「宗教場所」等建築物皆可申請。已停工或歇業的工廠、畜牧場等建築物若要申請，須附上相關主管機關核備的註銷或廢止事業登記文件。為加快審核，民眾需完整檢附相關證明文件，以便快速核定清運作業。

環保局表示，申請資料可於環保局資源回收全民動起來網站下載，如欲查詢申請案審查進度或諮詢石綿相關問題，可透過南市石綿建材清除處理官方LINE詢問 （@960mbykg）。

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