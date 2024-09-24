家的舒適、體驗在地文化 向陽田園居獲交通部金質好客獎

東山區向陽田園居參加今年交通部觀光署金質好客民宿徵選，獲得金質獎。（向陽田園居提供）

2024/09/24 21:18

〔記者王涵平／台南報導〕台南市東山區向陽田園居參加今年交通部觀光署金質好客民宿徵選，在全台1700多家的好客民宿中，獲得金質獎，人氣票選更獲得最高票，業者楊維蓉表示，邀請世界旅客到台灣旅行，體驗好客民宿的精彩魅力。

金質好客民宿徵選依照30%人氣票選+70%專家審查的方式作為初審，並邀請專家評委團就民宿服務及品牌價值等綜合項目評分，獲獎相當不易，楊維蓉感謝大家的愛護。

她說，民宿位於農村田園之中，房間有2面八角窗，視野所及綠意盎然，早餐就是自種天然蔬果，時時都有不同的農村體驗，可說一人入住，全村服務，也曾獲得百家好店好客民宿網路票選第一名。結合農村小旅行串連東山商圈與大西拉雅觀光圈，讓旅客有多元選擇。

偏鄉東山沒有旅館，楊維蓉說，民宿也成為鄉親迎親嫁娶最佳地方，目前已有36對新人在向陽迎親，場面感人。由於民宿是作家楊好提供的住宅，幽默風趣的楊好講起向陽與凹子腳的傳奇故事，吸引不少旅客聆聽。

向陽從2013年開始推動「向陽式笑笑功」，已超過2000人次感受笑笑功的威力，曾有王姓阿嬷體驗後笑到開懷不已，返家後還叫兒子打電話到民宿道謝。楊維蓉說，一直用心連結在地特色文化，要讓旅客驚喜程度遠遠超呼期待。

東山區向陽田園居參加今年交通部觀光署金質好客民宿徵選獲得金質獎，業者楊維蓉（中）希望大家來體驗在地魅力。（向陽田園居提供）

東山區向陽田園居安排夜遊火龍果園。（向陽田園居提供）

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