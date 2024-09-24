家的舒適、體驗在地文化 向陽田園居獲交通部金質好客獎
2024/09/24 21:18
〔記者王涵平／台南報導〕台南市東山區向陽田園居參加今年交通部觀光署金質好客民宿徵選，在全台1700多家的好客民宿中，獲得金質獎，人氣票選更獲得最高票，業者楊維蓉表示，邀請世界旅客到台灣旅行，體驗好客民宿的精彩魅力。
金質好客民宿徵選依照30%人氣票選+70%專家審查的方式作為初審，並邀請專家評委團就民宿服務及品牌價值等綜合項目評分，獲獎相當不易，楊維蓉感謝大家的愛護。
她說，民宿位於農村田園之中，房間有2面八角窗，視野所及綠意盎然，早餐就是自種天然蔬果，時時都有不同的農村體驗，可說一人入住，全村服務，也曾獲得百家好店好客民宿網路票選第一名。結合農村小旅行串連東山商圈與大西拉雅觀光圈，讓旅客有多元選擇。
偏鄉東山沒有旅館，楊維蓉說，民宿也成為鄉親迎親嫁娶最佳地方，目前已有36對新人在向陽迎親，場面感人。由於民宿是作家楊好提供的住宅，幽默風趣的楊好講起向陽與凹子腳的傳奇故事，吸引不少旅客聆聽。
向陽從2013年開始推動「向陽式笑笑功」，已超過2000人次感受笑笑功的威力，曾有王姓阿嬷體驗後笑到開懷不已，返家後還叫兒子打電話到民宿道謝。楊維蓉說，一直用心連結在地特色文化，要讓旅客驚喜程度遠遠超呼期待。