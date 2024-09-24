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人口超越中西區！台南仁德躍居「9等王」 還有全市最大里

仁德區超越中西區，成為全市10萬以下人口最多的行政區，被戲稱是台南的「9等王」。（記者吳俊鋒攝）

仁德區超越中西區，成為全市10萬以下人口最多的行政區，被戲稱是台南的「9等王」。（記者吳俊鋒攝）

2024/09/24 21:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕雖然台南整體人口數有減少，但仁德區卻逆勢成長，下半年起以逾7.76萬，超越中西區，成為全市10萬以下人口數最多的行政區，若依照區長的編制職級，堪稱是晉升「9等王」。

而仁德區轄內的後壁里，人口數逾1.12萬，高居台南各里之冠，讓9等王也擁有「全市最大里」。

仁德區長黃素美分析，由於市府治水有成，民眾放心地遷入居住，對外交通很便利也是一大誘因，且道路闢建都能跟上地方發展的腳步，帶動人口成長。

到8月底的統計，台南人口數將近186萬，相較於10年前，已經陸續減少了逾2.5萬之多，讓出現成長的行政區更顯難得。

根據公所組織編制，10萬人口以上的行政區，區長是10職等，而10萬以下的行政區，區長則9職等；目前全市37區，僅永康區、安南區、東區、北區與南區為10等區，其餘都9等區。

原本台南的9等王是中西區，但近半年來，人口持續下滑，仁德區卻相反，呈正成長的趨勢，統計數據在7月份出現翻轉。

其實從4月份迄今，仁德區人口數僅增加150人，但中西區竟減少近300人，此消彼長，9等王易主。

仁德區緊鄰永康區、東區與南區，有發展腹地，新建案持續推出，居民搬進、戶籍移入，人口逐漸成長，縣市合併之初，還不到7萬人，迄今持續增加中。

而仁德區不僅後壁里，轄內仁德里的人口也有破萬，在台南各里排行榜中，都超越永康區同樣是5位數的永康里、東橋里，囊括全市第1、2名，堪稱9等王的重要推手。

民進黨議員郭鴻儀認為，後壁里的建案以透天厝居多，仁德里則是因崁腳重劃區的開發，新大樓林立，未來戶數增加將更迅速，全區人口有機會繼續成長。

仁德區的後壁里人口數為全市各里之冠，被稱為「台南最大里」。（記者吳俊鋒攝）

仁德區的後壁里人口數為全市各里之冠，被稱為「台南最大里」。（記者吳俊鋒攝）

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