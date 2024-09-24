台南住宅門口臭青母盤據 捕蛇專家秒排除

台南永康區有民眾在家門口花盆旁，赫見1條蛇盤據不走。（記者劉婉君攝）

2024/09/24 20:15

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區永大夜市附近一名住戶，今（24日）傍晚返家時，赫見家門口有蛇，嚇得打電話求助，捕蛇專家接獲通報到場，迅速捕捉長約1米、俗稱「臭青母」的王錦蛇。

今天晚間6時許，永康區一名媽媽晚間外出買晚餐之後，突然發現多名鄰居聚集在自家門口，原來是鄰居下班返家路過時，意外瞄到門旁的花盆陰影下有「一團異物」，原本以為是垃圾，瞪大眼睛細看，竟是1條蛇盤踞著，大吃一驚。附近鄰居聽到「家門前有蛇」，也紛紛出來關心，眾人不敢靠近，還有人拿著掃帚戒備，屋主媽媽趕緊打電話，叮嚀屋內的家人暫時不要開門，以免打草驚蛇。

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眾人連忙打電話向捕蛇專家求助。專家趕抵以手電筒照射蛇，確認為臭青母，雖然無毒，但會分泌臭味，戴上手套後迅速就將臭青母捉起，裝入塑膠桶內帶走。推測應是近來大雨造成積水，導致蛇類活躍活動，提醒民眾發現蛇類時，不管有沒有毒，不要靠近，在看得到的範圍內盯住蛇的動向，立即打電話通報1999或消防局，由專業人員前往捕捉。

捕補專家迅速捉到長約1米的王錦蛇。（記者劉婉君攝）

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