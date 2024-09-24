南市議長涉賄案二審開庭 檢、律爭辯傳方一峰隨扈作證

南市議長賄選案二審二十四日下午開準備庭，傳訊被告郭再欽與楊志強。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/09/24 17:27

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市正、副議長邱莉莉與林志展涉賄選案，經一審宣判邱、林等10名被告均無罪後，案子上訴二審。24日下午，高等法院台南分院開準備程序庭，法官傳訊被告郭再欽與楊志強兩人，郭的律師主張，郭於2022年12月間曾打電話給楊是要刺探對手（指郭信良、綽號黑面）的議長選情，郭並未要求楊去行賄國民黨市議員方一峰。

郭再欽律師並說，對於國民黨另一名市議員李鎮國，郭再欽也未對他提出檢方起訴所謂的A保證（要南市長黃偉哲出來保證民、國配）、B折扣（向建商買房有折扣）、C經費（未來競選經費）等行賄條件，一審判郭再欽無罪沒有違誤。

楊志強的律師表示，在2022年12月14日餐敘時，郭再欽曾打電話給楊志強，楊那時已表明他是支持郭信良，對郭禮貌性拒絕、說改天再談，楊並未答應郭說要合作支持民進黨的邱莉莉。

蒞庭公訴的台南高分檢檢察官則說，請法官向南市警局函查2022年12月22日至25日這幾天，方一峰向市警局申請隨扈一事，可請法官傳訊隨扈出庭作證，因為如果方一峰未受到恐嚇，為何在議長選舉前那幾天要睡在市議會議員休息室、而不敢回家？

對於檢察官要求傳訊隨扈，郭再欽的律師認為沒有必要，因為方在一審開庭時已表明過當時沒有心生畏懼；且隨扈證詞無法代表議員本人的說法。法官當庭並未對此事作出裁示、最後說擇期再開庭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法