虱目魚為台南市魚 「虱目魚女王」發起連署

有「虱目魚女王」之稱的盧靖穎（圖）發起「虱目魚為台南市魚」公民連署活動。（資料照）

2024/09/24 15:04

〔記者王姝琇／台南報導〕為慶祝臺南400，有「虱目魚女王」之稱的盧靖穎發起「虱目魚為台南市魚」公民連署活動，號召全國民眾共同支持虱目魚成為台南市的象徵性魚種。

盧靖穎投入虱目魚產業近20年，在安平漁光島開設「虱目魚主題館」並投入社造志業，將虱目魚產業與社區、漁光島養蚵產業、觀光資源做結合，推廣成績有目共睹。

盧靖穎指出，虱目魚不僅是台南重要經濟作物，在台灣漁業與飲食文化更占有舉足輕重的地位；此次發起連署旨在凝聚社會共識，期盼借此機會，將虱目魚的歷史價值與文化影響力推向國際。

虱目魚自荷蘭時代被引進至今，已有超過400年養殖歷史，尤其以台南的養殖技術和產量最為卓越。台南擁有全國最廣的虱目魚養殖面積，年產量達2萬4千噸，全國第一。此外，台南虱目魚料理深受本地與國際饕客的喜愛，包括阿星鹹粥、黑琵食堂等餐廳，更獲得米其林必比登推薦。

盧靖穎說，「虱目魚是台南人民生活中不可或缺的一部分，我們希望透過此次連署，讓更多人了解虱目魚的文化和歷史價值，並支持將其升格為『台南市魚』。」此外，盧靖穎也強調虱目魚全魚應用技術的創新，包括魚鱗膠原蛋白已被開發為保養品等，展現台南虱目魚產業的無限潛力。

連署活動即日起至今年底，在虱目魚主題館及府城館展開，並以線上與線下相結合的方式收集民眾支持票數（https://sites.google.com/view/milkfish-400year/），最終將提交台南市政府審議，號召台南市民及漁業相關人士響應。

盧靖穎發起「虱目魚為台南市魚」公民連署活動，獲得熱烈回響。（記者王姝琇攝）

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