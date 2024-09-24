容積率之亂扯到台南 綠營議員蔡筱薇：竹篙湊菜刀刻意誤導抹黑

針對藍營指控總統賴清德涉容積獎勵圖利業者，南市議員蔡筱薇今日於議會質詢痛斥根本就是「竹篙湊菜刀」，刻意誤導抹黑。 （南市議員蔡筱薇提供）

2024/09/24 14:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對媒體人毛嘉慶、國民黨前文傳會副主委練鴻慶告發總統賴清德任職台南市府期間，涉嫌大規模容積獎勵圖利業者，對此南市議員蔡筱薇今（24）日於議會質詢痛斥該案明明是2009年縣市合併前所通過的案件，告發人的說法根本就是「竹篙湊菜刀」，刻意誤導抹黑。

蔡筱薇表示，包括「台南市都市發展軸線第一期地區（海安路、永華路、林森路、夏林路、公園南路及東豐路兩側）土地使用分區管制要點部份專案通盤檢討案」、「變更台南市中西區都市計畫（細部計畫）通盤檢討案」以上兩案都是是2009年所訂定，且這兩案都是縣市合併前通過案件，當時全國尚無容積獎勵上限的規定。

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蔡筱薇說，以上獎勵辦法的通過時間，根本不是賴清德任內，且跟京華城自創法規及獎勵名目根本不一樣，並非特地為某建商量身打造，另外因應監察院糾正全國容積獎勵浮濫在案，內政部也在2014年訂定容積獎勵上限20％的全國性規定，針對推動中的台南都市計畫案，要求全面適用相關規定，就是希望避免容積獎勵浮濫情況發生。

前台北市長、民眾黨主席柯文哲因涉京華城容積弊案遭羈押後，容積率相關議題受到熱議，毛嘉慶和練鴻慶23日赴北檢告發賴清德，宣稱他當台南市長時市府核定的容積獎勵涉嫌圖利，綠營全力反擊，駁斥不實抹黑。

南市開發案與台北京華城容積率差異表。（南市府都發局提供）

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