日本親王曾借宿！ 139年台南新化鍾家古厝啟動修復

迄今有139年歷史的鍾家古厝，正式啟動修復。（南市文化局提供）

2024/09/23 23:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕已列為台南市定古蹟的新化「鍾家古厝」，當時是地方首富的住宅，也曾被日本北白川宮能久親王借宿過，迄今有139年的歷史，因建築老舊、毀損，文化局積極爭取下，中央補助經費到位，投入3500萬元進行修復，工程今天啟動。

鍾家古厝的修復工程預計在2026年8月完成，市府文化資產管理處建議未來可朝複合展示，以及小型餐飲空間等方向規劃，活化再利用。

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依照地緣位置，鍾家古厝修復後也可結合鄰近觀音亭、公會堂、武德殿、街役場，加上中正老街等歷史場域，形成大目降文化園區內的觀光動線。

鍾家古厝修復的動土儀式，由市府文產處長林喬彬主持，祭拜後，各界貴賓進行敲槌，宣告工程正式啟動。

鍾家古厝原為傳統三合院，現存建築正身為「五間起」，兩側護龍於戰後初期遭拆除。

林喬彬說，古厝內部構件的一些細緻雕刻，迄今仍有保留，棟架型式為穿斗式，建築元素很精彩，包含頭巾、束尾、束木、束隨，以及瓜筒、員光、斗栱、雀替等。

林喬彬提到，室內牆體則採用菅蓁壁與編竹夾泥牆與木實牆，屋頂為傳統仰合紅瓦，外牆是斗砌磚牆，山牆則有優美且罕見的S型壁鎖與T型鐵剪刀等飾件。S型壁鎖是如意的象徵，可以招吉納福；T型鐵剪刀則有辟除邪穢的涵義。

鍾家古厝在2013年列為市定古蹟，是清朝光緒時期大目降首富鍾鏡清的住宅，完工於1885年，位在新化區中山路的巷子內，與觀音亭相鄰，為傳統閩南式建築。

1895年日本北白川宮能久親王率軍攻台也曾借宿鍾家古厝，引起各界矚目，也代表了地方首富的住處，確實是當時新化最好的房子。

由於親王住過，台灣總督府於昭和10年（1935）依照《史蹟名勝天然紀念物調查會規程》，將鍾家古厝指定其為御遺跡，成了日治時期當地的知名景點，也是世代新化人共同的歷史記憶。

新化鍾家古厝啟動修復，各界先進行開工祭拜。（南市文化局提供）

各界貴賓一起敲槌，鍾家古厝修復工程啟動。（南市文化局提供）

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