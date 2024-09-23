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    帶日本友人搭公車遊府城 大學教授：悲劇的開始

    一名大學教授帶日本友人遊府城，搭公車去安平，結果這趟公車體驗，成了台灣行的唯一污點。（擷取自當事人臉書）

    一名大學教授帶日本友人遊府城，搭公車去安平，結果這趟公車體驗，成了台灣行的唯一污點。（擷取自當事人臉書）

    2024/09/23 18:28

    〔記者蔡文居／台南報導〕一名台南某大學法律系副教授帶5名日本友人遊府城，應友人要求體驗台南的公車，他們一起搭公車去安平，結果遇到「壞司機」，讓日本友人受到驚嚇。這趟公車體驗，也讓該名教授感嘆是4天台灣行的唯一污點。

    南市交通局公運處處長吳俁之表示， 有一些公車司機講話可能比較粗一點，他有接獲相關訊息，將會依程序，先調閱公車監視器畫面了解事件原委，該處分就處分，如果態度不佳且情節嚴重者則扣補貼款，若是涉及一般交通違規，則依公路法開罰，但如果只是一般誤會，則將加強輔導，請客運公司留意並檢討改善。

    該名教授今天在臉書發文「公車搭乘悲劇」，說他帶著5名日本來的朋友遊府城，他們說要體驗搭乘台南公車去安平，「我果然不應該答應他們的，因為接下來就是悲劇的開始…」

    他表示，上車時票卡感應不太到，司機就大聲吼他「你是不會拿出感應嗎？」，「我忍下來了。」接下來日本友人正準備投現金，於是托他詢問司機應該投多少錢？詢問後，司機也沒好氣地大聲回話「18塊啦！」

    此情況讓教授難以忍受，「就質問他為什麼要這麼大聲說話？」司機卻依然大聲硬拗，「我不大聲你聽不到啊！我戴口罩，不大聲不行啊！」。

    該名教授感嘆說，「司機大哥，我就站你身旁，你是當我耳背嗎？」並說「日本友人驚嚇到車上一路不太敢說話」，直言「態度好一點很難嗎？」、「4天台灣行的唯一唯一污點」。

    該名教授發文不久後，就撤文了。經連繫當事人，他表達不便說明。

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