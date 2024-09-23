「令人喜愛的壽司」台南展出 日「鮪魚大王」分享壽司魅力

配合日本國際交流基金會世界巡迴展「令人喜愛的壽司」，於台南市立圖書館永康新總館展出，日本「壽司三昧」創始人木村清（前）也來台演講。（台日文化友好交流基金會提供）

2024/09/23 17:49

〔記者劉婉君／台南報導〕日本國際交流基金會世界巡迴展「令人喜愛的壽司」，即日起至10月13日於台南市立圖書館永康新總館展出，號稱日本「鮪魚大王」的「壽司三昧」創始人木村清，也首次來台演講，分享江戶前壽司的食文化。

「令人喜愛的壽司」展分為「壽司入門」、「江戶時代的壽司」「現代的壽司」等3大主題，深入介紹日本豐富的飲食文化，結合浮世繪複製畫、精緻壽司模型及虛擬壽司店互動裝置，傳遞壽司的獨特魅力，同時也提供日本文化相關書單，讓民眾深入感受日本飲食文化的精髓。

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展覽並設置「惜食專區」，由台南連續入選米其林推薦的日本料理店「甘旨」店長伍樹峰拍攝影片，以簡單具創意的方式，示範零浪費料理，推廣減少食材浪費概念。

木村清社長則以「壽司文化講座—江戶前壽司的食魅力及ESG永續實踐」演講，深入解析江戶前壽司的歷史與文化傳承，及分享企業如何在壽司產業中落實ESG（環境、社會、公司治理），讓大家在享用壽司的同時，也能關注環境保護，共同守護地球，吸引許多喜愛壽司的民眾及餐廳業者參加。

台日文化友好交流基金會董事長李退之表示，「台日文化友好交流基金會多年來致力於推廣日本文化，此次共同主辦「令人喜愛的壽司」展，希望以多元展示形式，深入介紹壽司的歷史及現代發展，讓參觀者透過視覺和互動雙重體驗，感受壽司文化的美妙。

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