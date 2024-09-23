為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    「令人喜愛的壽司」台南展出 日「鮪魚大王」分享壽司魅力

    配合日本國際交流基金會世界巡迴展「令人喜愛的壽司」，於台南市立圖書館永康新總館展出，日本「壽司三昧」創始人木村清（前）也來台演講。（台日文化友好交流基金會提供）

    配合日本國際交流基金會世界巡迴展「令人喜愛的壽司」，於台南市立圖書館永康新總館展出，日本「壽司三昧」創始人木村清（前）也來台演講。（台日文化友好交流基金會提供）

    2024/09/23 17:49

    〔記者劉婉君／台南報導〕日本國際交流基金會世界巡迴展「令人喜愛的壽司」，即日起至10月13日於台南市立圖書館永康新總館展出，號稱日本「鮪魚大王」的「壽司三昧」創始人木村清，也首次來台演講，分享江戶前壽司的食文化。

    「令人喜愛的壽司」展分為「壽司入門」、「江戶時代的壽司」「現代的壽司」等3大主題，深入介紹日本豐富的飲食文化，結合浮世繪複製畫、精緻壽司模型及虛擬壽司店互動裝置，傳遞壽司的獨特魅力，同時也提供日本文化相關書單，讓民眾深入感受日本飲食文化的精髓。

    展覽並設置「惜食專區」，由台南連續入選米其林推薦的日本料理店「甘旨」店長伍樹峰拍攝影片，以簡單具創意的方式，示範零浪費料理，推廣減少食材浪費概念。

    木村清社長則以「壽司文化講座—江戶前壽司的食魅力及ESG永續實踐」演講，深入解析江戶前壽司的歷史與文化傳承，及分享企業如何在壽司產業中落實ESG（環境、社會、公司治理），讓大家在享用壽司的同時，也能關注環境保護，共同守護地球，吸引許多喜愛壽司的民眾及餐廳業者參加。

    台日文化友好交流基金會董事長李退之表示，「台日文化友好交流基金會多年來致力於推廣日本文化，此次共同主辦「令人喜愛的壽司」展，希望以多元展示形式，深入介紹壽司的歷史及現代發展，讓參觀者透過視覺和互動雙重體驗，感受壽司文化的美妙。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播