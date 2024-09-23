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    台南虱目魚文化季10/5開跑 5大產區祭出「虱」房料理搶客

    北門區業者推出多樣創意料理，圖為虱目魚蚵仔碗粿。（記者王姝琇攝）

    北門區業者推出多樣創意料理，圖為虱目魚蚵仔碗粿。（記者王姝琇攝）

    2024/09/23 16:25

    〔記者王姝琇／台南報導〕2024台南虱目魚文化季系列活動將於10月5日開鑼，北門區、學甲區、七股區、將軍區、安南區等5大虱目魚產區輪流登場，祭出當令虱目魚創意料理、農遊及食魚教育體驗、農漁特產展售會等，邀民眾暢遊虱目魚故鄉，感受虱目魚產業文化特色與魅力。

    台南虱目魚年產量2萬2500公噸，產值達22.5億元，全國第一；無論生產養殖、冷鏈加工、銷售通路，台南已建構出完整虱目魚產業鏈。近年市府攜手業者組成「台南城市隊」主動出擊參加國際展售，遍及日本、北美、東南亞及澳洲等地，成功上架各國通路，讓世界看見台南。

    農業局代理局長陳仲杰指出，今年虱目魚文化季系列活動，包括10月5日在北門水晶教堂、10月19日學甲華宗公園、10月20日七股遊客中心、10月26日將軍鯤鯓鯤溟里聯合活動中心，及10月27日安南四草大眾廟，輪番登場；更特別結合「臺南400農漁地景藝術節及永續主題展」，加碼在10月19日邀請「優人神鼓」於井仔腳瓦盤鹽田演出《聽海之心》地景劇場，精彩可期。

    市府今日舉辦活動宣傳，邀請5大虱目魚產區的區長分享在地農漁產特色，首場舉辦的北門區祭出多樣創意料理，包括虱目魚碗粿、虱目魚嗲、虱目魚漢堡和虱目魚香腸等；壓軸的安南區區長魏文貴則公布，活動當天將免費發送200碗虱目魚粥，還有活動限定的鑰匙圈和斜背包等好物。

    市長黃偉哲說，有漁民辛苦養殖，再由中央地方政府及漁會一起配合行銷，讓全世界認識台南優質的虱目魚，不論生鮮魚肉或各式加工食品都廣受喜愛，甚至有各界料理大師開發出創意料理，歡迎大家在10月虱目魚的盛產季，來台南品嘗當季最美味的虱目魚，保證一試成主顧。

    安南區活動當天將免費發送200碗虱目魚粥，還有活動限定的鑰匙圈和斜背包等好物。（記者王姝琇攝）

    安南區活動當天將免費發送200碗虱目魚粥，還有活動限定的鑰匙圈和斜背包等好物。（記者王姝琇攝）

    台南虱目魚文化季系列活動將於10月5日開鑼，市府今天舉辦活動宣傳。（記者王姝琇攝）

    台南虱目魚文化季系列活動將於10月5日開鑼，市府今天舉辦活動宣傳。（記者王姝琇攝）

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