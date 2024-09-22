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走讀赤裸龍、百年中藥房 台南大內社造小旅行助推觀光

大內悠遊小旅行風雨無阻，走讀地方知名特色。（記者吳俊鋒攝）

大內悠遊小旅行風雨無阻，走讀地方知名特色。（記者吳俊鋒攝）

2024/09/22 19:15

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南大內區公所與市府文化局等單位攜手，今天開辦社造成果小旅行，風雨無阻，走讀知名的「赤裸龍」月世界美景，以及平埔夜祭場域、百年中藥房等，並結合特色產業，一起嚐酪梨、採紅柚，透過采風體驗，協助推動地方觀光。

「大內手映繪」的社造成果系列活動，今天由走讀小旅行接棒，雖然低壓帶通過，陰雨連綿，但擋不住與會者的熱情，在區圖書館集合後，隨即展開一日遊的豐富旅程。

30位來自台南、嘉義與高雄等地的鄉親參加，大內產業永續發展促進會理事長林宗輝擔任領隊，社造專家暨文史工作者宋金山也共襄盛舉，每個景點都安排導覽，包含地方的風土民情等，無不詳細說明。

今天的行程，先走訪二溪的赤裸龍，見證疊彩山、醉仙跡與回頭關等月世界之美，大內區長李義隆說，當地通路較為狹隘，進出不易，是仍待推廣的秘境，但該景點真的值得一遊。

隨後一行人前往太上龍頭忠義廟，為當地平埔夜祭的重要場域，並參觀西拉雅文化的十字繡，也品嚐大內知名產業酪梨，午餐後，還到青農的果園，體驗採紅柚的樂趣。

接著回到大內庄，到國小探訪日治時期的神社，並拜訪逾百年歷史的義成堂中藥房，透過實際的旅程，了解社區營造深耕地方的成果，有助於觀光的推展。

李義隆感謝中央與市府文化部門的協助，今年度社造計畫得以順利完成，藉此提升地方的凝聚力，未來公所會持續帶領各界投入，鼓勵更多鄉親投入公共事務，一起讓大內更美好。

大內悠遊小旅行風雨無阻，走讀地方知名特色。（記者吳俊鋒攝）

大內悠遊小旅行風雨無阻，走讀地方知名特色。（記者吳俊鋒攝）

大內悠遊小旅行風雨無阻，走讀地方知名特色。（記者吳俊鋒攝）

大內悠遊小旅行風雨無阻，走讀地方知名特色。（記者吳俊鋒攝）

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