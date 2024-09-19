台南4個月大男嬰疑遭保母不當照顧 瀕臨腦死

南市社會局副局長葉誌明表示，案發後已立即要求該托育人員暫停收托，並通報警方及檢方介入調查。 （圖由南市社會局提供）

2024/09/19 16:40

〔記者蔡文居／台南報導〕又有保母疑似不當照顧，造成一名4個月大的男嬰瀕臨腦死！台南陳姓家長今年8月將男嬰送給保母照料，本月4日，保母指男嬰突然被痰噎到喘不過氣，並通知家長自行送醫。男嬰到院時已經失去生命跡象，急救後雖然恢復心跳，但瀕臨腦死。陳姓家長懷疑男嬰遭到搖晃所致，控訴保母延誤送醫，日前向新營分局報案提告保母涉重傷害等罪嫌，要替兒子討公道。

社會局要求暫停收托 通報檢警調查

南市社會局副局長葉誌明表示，案發後已立即要求該托育人員暫停收托，並通報警方及檢方介入調查。

請繼續往下閱讀...

南市社會局表示，該案於9月4日晚間接獲通報後，立即指派社工人員前往了解幼童狀況及關懷家屬，並會同居家托育中心至該托育人員家中聯合稽查。因該名保母是台南市登記的托育人員，案發後已即刻要求該托育人員暫停新收托，並輔導轉托另名收托幼童。

社會局說明，因該幼童戶籍地及居住地皆在外縣市，且於事發前曾轉換家屬及托育人員等不同照顧者及照顧地，目前全案已進入司法調查程序，相關案情尚待進一步調查釐清。如經調查確定該托育人員有違反兒童及少年褔利與權益保障法第49條情事，社會局將裁處最高60萬元罰鍰，並廢止托育服務登記證書。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法