超搶手！台南重劃區抵費地標售 九份子出現溢價率73.02％

南市九份子重劃區為全台第一個低碳示範社區。（記者洪瑞琴攝）

2024/09/19 16:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市地政局今（19日）進行今年第2次市地重劃抵費地標售，共8標8筆土地，總底價約1.52億餘元，標出總金額1.758億餘元，其中1筆在九份子重劃區土地超搶手，標售金額超過底價7成。

這次標出5標共5筆土地，得標的是九份子、仁德市地重劃開發區，分別由4家公司及1組自然人得標，標售總金額約為1.758億餘元，平均溢價率38.53%。

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南市地政局表示，九份子因附近公設完竣，4筆土地各吸引10組人馬競標，其中國安段1539-4地號，因面積較小、競標激烈，溢價率是這次最高的73.02%。

地政局局長陳淑美表示，九份子市地重劃區為台灣第一個低碳示範社區，於2011年度獲得環境保護署遴選為低碳城市高度卓越計畫南區第1名，重劃區內興闢的公兒綠地用地、道路園道、學校等公共設施，除了能提供給民眾日常休閒育樂所需外，中心處的帶狀公園也有滯洪功能，可容納14萬立方公尺的滯洪量，可避免重劃區及鄰近社區遭受淹水威脅，九份子已成為台南樂業安居指標性重劃區。

仁德市地重劃區於2023年9月完工，榮獲2024國家卓越建設獎最佳施工品質類金質獎，該區位於182市道（中山路）與義林路交叉處，距離仁德交流道約5分鐘車程，交通便捷，重劃工程開闢義林七街銜接至義林路，有效改善地區道路系統，提升服務品質、增加仁德發展所需之住宅用地供給，帶動人口進駐，新豐區未來發展指日可待。

地政局表示，這次標售收入將優先償還市府先行代墊開發所需工程費用及貸款利息，未來標售倘有盈餘，盈餘將挹注公共建設，提升當地民眾生活品質。

南市地政局進行今年第2次市地重劃抵費地標售，其中1標位於仁德市地重劃區中山路上。（南市地政局提供）

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