Google地標校名遭亂改 南市刑大科偵隊提2方法正名

校名地標被亂改。（圖擷取自Google搜尋頁面）

2024/09/19 16:22

〔記者楊金城／台南報導〕學校在Google地標遭惡搞校名，在台南市也有多所高中、高職甚至大學校名被竄改，台南市刑警大隊科技偵查隊今天（19日）指出，學校可透過「聲明商家擁有權」方式向Google申請取得Google地標管理權限，可在遭惡意竄改校名後即時改回正確名稱，也可向Google申訴，移除不正確或不實的地標資訊。

警方調查校名亂搞事件源頭可能來白某社群媒體上興起學校改名活動，許多學生跟風修改學校在Google上的地標名稱，眾人提議修改校名。

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儘管實務上很難舉證提議改校名的責任，南市刑大科偵隊指出，任意竄改地標名稱仍可能會涉及妨礙名譽等罪嫌，警方如接獲提告後將依法究責，呼籲民眾不要任意跟風竄改，以免觸法。

台南市多校校名地標被改成監獄、咒術高專學校、看守所、男校變女校甚至是失敗大學，造成學校困擾，但目前為止並無學校向台南市各警分局報案，今天多校地標名稱也仍未更正。

南市刑大科偵隊今天連繫Google台灣總部後，針對已遭修改地標名稱的學校，警方建議學校可以透過「聲明商家擁有權」方式來取得Google地標管理權限，可在遭惡意竄改名稱後即時改回正確名稱，亦可透過向Google提出申訴方式，移除不正確或不實的商家地標資訊。

科偵隊說，如有惡意竄改而無法改回正確校名的學校，可與科偵隊聯繫，將協助操作更正校名。

校名地標被亂改。（圖擷取自Google搜尋頁面）

台南學校地標被改名，今天還是未申請更正。（圖擷取自Google搜尋頁面）

南市刑大科偵隊隊長蘇毓翔建議被改地標名稱的學校有2方法正名改回正確校名。（圖由科偵隊提供）

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