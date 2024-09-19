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全國師鐸獎得主入鏡 「台南教育之星來透可」影片感動上映

南新國中校長黃美芳分享教育心路歷程。（南市教育局提供）

南新國中校長黃美芳分享教育心路歷程。（南市教育局提供）

2024/09/19 14:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接教師節，南市教育局延續去年的「教育之星來透可」系列影片，今年邀請甫獲全國師鐸獎的4位老師現「聲」說法，分享教育心路歷程，透過影片呈現教育生涯中感人的教育故事。

南新國中校長黃美芳認為，只有在愛的溫度裡教育才能成功，雖然孩子無法選擇父母、環境，無法抗衡與生俱來的命，但她以愛與榜樣成為孩子的運，努力讓孩子有能力去爭取自己的未來，持續點燃希望的火炬，成就不一樣的孩子，susscess for all !

南區喜樹國小黃懷慧校長表示，獲得教職之路並不平坦，國中畢業考師專失敗了3次，讓她更加珍惜並覺得能當老師教書是一件幸福的事。多年來致力於海洋教育，培養學生環保意識和對大自然的尊重，成為關心地球的未來領袖。

白河區仙草實小主任洪琪琇用愛關懷與陪伴心靈受創的學生，共創「媽媽的十字架」繪本，在創作歷程中幫助學生找到內心的力量和勇氣面對困難，改寫人生，讓教育在感動與相互理解中實踐。

金城國中運動教練林漢森擔任田徑教練近40年，他曾幫助受傷的學生重拾選手生涯，締造亞青盃10項全能國手傳奇，執教領域更跨足身心障礙訓練，鼓舞選手生命裂縫是光和熱的入口，努力活出生命的光彩。他分享陪伴學生在生命賽道上朝夢想前進的心路歷程，鼓勵學生擁有一顆想要的心，堅持到底永不放棄。

教育局長鄭新輝表示，「2024台南教育之星來透可」影片共有4集，已放在該局臉書粉專「教育花路米」，每集邀請今年全國師鐸獎得主，個別分享教育生涯點滴回憶，讓大家更了解教育人員們的無私付出與奉獻。

南區喜樹國小校長黃懷慧校長分享教職生涯，教書是件幸福的事情。（南市教育局提供）

南區喜樹國小校長黃懷慧校長分享教職生涯，教書是件幸福的事情。（南市教育局提供）

白河區仙草實小主任洪琪琇用愛關懷與陪伴心靈受創的學生。（南市教育局提供）

白河區仙草實小主任洪琪琇用愛關懷與陪伴心靈受創的學生。（南市教育局提供）

金城國中運動教練林漢森，鼓勵學生堅持到底永不放棄。（南市教育局提供）

金城國中運動教練林漢森，鼓勵學生堅持到底永不放棄。（南市教育局提供）

南區喜樹國小黃懷慧校長（右2）與「2024臺南教育之星來透可」影片拍攝團隊合影。（南市教育局提供）

南區喜樹國小黃懷慧校長（右2）與「2024臺南教育之星來透可」影片拍攝團隊合影。（南市教育局提供）

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